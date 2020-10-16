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رياضة

بيراميدز يتحرك لأداء أول تدريباته بالدار البيضاء

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 06:25 م
لاعبي بيراميدز
لاعبي بيراميدز
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حسن العمدة
بدأ فريق بيراميدز التحرك لأداء أول تدريباته في الدار البيضاء، استعدادا لخوض المباريات النهائية من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويخوض الفريق مرانه الأول على ملعب كهرما بمدينة كازابلانكا، الذي عاينه الجهاز الإداري صباح اليوم، لمعرفة مدى صلاحيته لاستقبال التدريب.

بيراميدز يستعد لمواجهة حوريا كوناكري الغيني يوم الثلاثاء المقبل في نصف نهائي الكونفدرالية بملعب محمد الخامس في الدار البيضاء.

وجه نادي بيراميدز الشكر لنظيره نادي الرجاء البيضاوي المغربي، على التعاون المثمر منذ وصول بعثة النادي إلى الدار البيضاء تمهيدا لخوض مباريات الأدوار النهائية من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال شريف جمال مدير العلاقات العامة بنادي بيراميدز إن الرجاء حرص على دعم البعثة ومساعدتها منذ لحظة وصولها للدار البيضاء، مشددا على أن خالد بهماني مدير العلاقات العامة بنادي الرجاء ساند البعثة وبيراميدز يشكر التعاون.

وأوضح أن بهماني وفر ملعب كهرما بكازبلانكا ليخوض الفريق عليه تدريباته استعدادا للقاء حوريا الغيني في نصف نهائي كأس الكونفدرالية، وبيراميدز يشيد بهذا التعاون الرائع.

كما تواجد فؤاد الزناتي مدير المنتخبات بالاتحاد المغربي ومنظم المباريات النهائية للكونفدرالية من الاتحاد المغربي واجتمع بمسئولي بعثة بيراميدز، محمد صلاح مدير الفريق، وشريف جمال مدير العلاقات العامة، وحرص على تذليل كافة الصعاب وحل أي مشكلة تواجه البعثة.

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