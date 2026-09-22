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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

شقيق أنغام الملحن خالد سليمان يرزق بمولودة جديدة

شقيق الفنانة أنغام
شقيق الفنانة أنغام
علا محمد

أعلن الملحن خالد سليمان، شقيق الفنانة أنغام، عن استقبال مولودته الجديدة.

ونشر خالد سليمان الخبر عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك”، قائلاً: "بسم الله الرحمن الرحيم {الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا}، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، لقد رزقنا الله بـ (لونا خالد محمد علي سليمان)، اللهم أنبتها نباتاً حسناً واجعلها من الصالحين الذاكرين الحافظين لكتاب الله".

خالد سليمان يكشف تطورات حالة والده 
وقد كشف المؤلف الموسيقي والموزع خالد سليمان، شقيق الفنانة أنغام، تطورات الحالة الصحية لوالدهما الموسيقار محمد علي سليمان بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الأيام الماضية، مؤكدًا أنه غادر المستشفى ويواصل فترة التعافي داخل المنزل.

وقال خالد سليمان: «الحمد لله، هو بدأ يتحسن، والتحاليل المفروض تطلع ونطمن إن شاء الله ونظبط الأدوية».

وأوضح أن والده ما زال يعاني من بعض المشكلات الصحية، لكنه بدأ في التحسن، مطالبًا الجمهور بالدعاء له بالشفاء.

خالد سليمان يرد على ما تردد بشأن تكفل شقيقته أنغام بتكاليف علاج والدها

وعما تردد بشأن تكفل الفنانة أنغام بكامل تكاليف علاج والدها، أبدى خالد سليمان استياءه من تداول مثل هذه التفاصيل، مؤكدًا أنها أمور تخص الأسرة ولا ينبغي التدخل فيها ، معلقا: «دى خصوصيات وكلام مينفعش الناس تتدخل في داخليات بيوت الناس إذا كان مين بيتكفل ولا لأ». 

الملحن خالد سليمان خالد سليمان شقيق الفنانة أنغام الفنانة أنغام أنغام

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