محافظ الشرقية يفتتح بوابة مدخل ديرب نجم بتكلفة 700 ألف جنيه

افتتح المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية ، بوابة مدخل مدينة ديرب نجم من اتجاه محافظة الدقهلية «ناحية شبرا صورة/ميت غمر»، وذلك عقب الانتهاء من أعمال تطويرها ورفع كفاءتها، بتكلفة بلغت ٧٠٠ ألف جنيه، ضمن الخطة الإستثمارية للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٦، وذلك في إطار احتفالات محافظة الشرقية بعيدها القومي الـ١٤٥، ضمن خطة المحافظة للإرتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين الصورة البصرية لمداخل المدن.

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة تواصل تنفيذ خطتها لتطوير ورفع كفاءة مداخل المدن والطرق والمحاور الرئيسية، بما يسهم في تحسين المظهر الحضاري وإبراز الوجه الجمالي للمحافظة أمام المواطنين والزائرين، إلى جانب الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتوفير بيئة حضارية تليق بأبناء الشرقية.

أوضح المحافظ أن أعمال تطوير مداخل المدن تأتي ضمن خطة متكاملة لرفع كفاءة الطرق والشوارع وتحسين الصورة البصرية، بما يعكس جهود الدولة في تطوير البنية الأساسية والارتقاء بالمستوى الحضاري للمدن والمراكز.

وخلال الجولة، أوضح أحمد ضاحي، رئيس مركز ومدينة ديرب نجم، أنه تم الإنتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة بوابة مدخل مدينة ديرب نجم من اتجاه محافظة الدقهلية «ناحية شبرا صورة / ميت غمر»، بتكلفة ٧٠٠ ألف جنيه، ضمن الخطة الإستثمارية للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٦ لافتاً إلى أنه سبق الإنتهاء من تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة بوابة مدخل ديرب نجم من اتجاه الزقازيق، بتكلفة بلغت مليوناً و٥٠٠ ألف جنيه، ضمن الخطة الإستثمارية للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤، إلى جانب تطوير ورفع كفاءة بوابة مدخل طريق ديرب نجم / الإبراهيمية، بتكلفة بلغت مليوناً و٥٠٠ ألف جنيه، ضمن الخطة الإستثمارية للعام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٥.

حرص محافظ الشرقية على لقاء عدد من المواطنين للإستماع الى شكواهم وطلباتهم موجهاً رئيس المركز بسرعة فحصها وحلها بالتنسيق مع الجهات المعنية.