بتكلفة 21 مليون جنيه.. محافظ الشرقية يفتتح مبنى إدارة ديرب نجم التعليمية الجديد

افتتح المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، مبنى إدارة ديرب نجم التعليمية الجديد عقب انتهاء أعمال رفع كفاءته، بتكلفة إجمالية بلغت 21 مليونًا و٢٣٨ ألف جنيه، وذلك في إطار اهتمام المحافظة بدعم وتطوير المنظومة التعليمية، والارتقاء بمستوى المنشآت الإدارية التابعة لقطاع التربية والتعليم، بما يسهم في توفير بيئة عمل مناسبة للعاملين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

تفقد المحافظ، مبني الإدارة والمقام على مساحة ٥٤٦ مترًا مربعًا، ويتكون من ٤ طوابق، ويضم (صالة خدمة المواطنين – الأمن والإستعلامات – العلاقات العامة – شؤون الطلبة – التخطيط والمتابعة – شؤون العاملين – الشؤون المالية – التوجيه العام – الشؤون الإدارية والقانونية – قاعة خدمات – قاعات تدريب وإجتماعات وفيديو كونفرانس – غرف رؤساء الأقسام).

وأكد محافظ الشرقية ، أن تطوير ورفع كفاءة المنشآت التعليمية والإدارية يأتي في إطار جهود المحافظة لتهيئة بيئة عمل مناسبة للعاملين بقطاع التربية والتعليم، بما يعزز كفاءة الأداء ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ويسهم في دعم العملية التعليمية وتوفير خدمات تعليمية وإدارية أكثر كفاءة لأبنائنا الطلاب، بما يواكب احتياجاتهم ويخدم مستقبلهم.