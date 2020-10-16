AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

كلوب ينهال بالمديح على صلاح قبل هدفه الـ 100 مع ليفربول

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 06:26 م
محمد صلاح جناح نادي
محمد صلاح جناح نادي ليفربول
Advertisements
إسماعيل محمود
مدح الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، لاعبه محمد صلاح ، وذلك بعد اقترابه من تسجيل 100 هدف مع الريدز في مختلف المسابقات.

ونجح محمد صلاح في تسجيل هدفين أمام أستون فيلا في الجولة الماضية ليرفع رصيده من الأهداف مع ليفربول للهدف 99.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الفريق المقبلة أمام إيفرتون:"محمد صلاح رائع، سجل هدفين في أستون فيلا، لكنه يرغب في تسجيل أهداف في مباريات أخرى نفوز بها، بشكل عام فهو ظهر بشكل رائع منذ بداية الموسم.. لايزال رائعًا في إنهاء الهجمات."

وأضاف:" كل اللاعبين الرائعين مزيج من المهارة والعمل، وصلاح كذلك، مهارات صلاح رائعة كما قلت، ولكن بدون عقليته والعمل الذي يعمله لما وصل لما هو عليه الآن، إنه مزيج من المهارة والاجتهاد."

ويلاقي نادي ليفربول نظيره إيفرتون في الواحدة والنصف ظهر الغد في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد إصابة ماني بكورونا.. ديوجو جوتا طوق نجاة لـ يورجن كلوب من أزمة كل موسم

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدفي صلاح في أستون فيلا

كيف تناولت الصحف الإنجليزية إهانة ليفربول على يد أستون فيلا في البريميرليج؟

بعد الفوز على ليفربول بـ 7 أهداف.. تريزيجيه يحتفل بالفوز على محمد صلاح

النني وتريزيجيه يتألقان وصلاح يسجل رغم الفضيحة.. المصريون يسطعون في سماء البريميرليج

تريزيجيه يحتفل بعيد ميلاد طفله ويوجه رسالة لـ زوجته

ترشيحاتنا

تحضير الطعام بمياه الجثث.. طقوس لا مثيل لها فى أفريقيا | شاهد

16 حالة في 24 ساعة.. كورونا يضرب فرق دورى أبطال إفريقيا والكونفدرالية

بـ116 ألف جنيه.. زيتا أول سيارة روسية كهربائية في مصر

سيقام في مصر.. تعرف على موعد نهائي دوري أبطال أفريقيا

خاص| بيراميدز يقترب من ضم نجم منتخب تونس

مستباحة.. رانيا يوسف تكشف ما تتعرض له أي فنانة تقدم دورا جريئا.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بين عشية وضحاها.. امرأة تربح 40 مليون دولار.. ما القصة؟

بعد محاولتها إنقاذه.. ثعبان بطول 3 أمتار يلتف حول ساق سيدة.. شاهد

لـ عشاق السفر.. 6 دول أفريقية تبهرك بطبيعتها الخلابة