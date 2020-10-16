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حوادث

القبض على 7 في مشاجرة راح ضحيتها شخص و3 مصابين بملوي

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 07:35 م
ضبط متهمين
ضبط متهمين
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ايمن رياض
ألقت أجهزة الأمن بالمنيا القبض على 7 أشخاص من إحدى القرى بمركز ملوى على خلفية قيام عدد منهم بإطلاق الأعيرة النارية على عائلة أخرى بسبب خلافات الجيرة، ما أسفر عن سقوط قتيل وإصابة 3 أشخاص آخرين من نفس العائلة.

 
تم تشكيل فريق من البحث الجنائى برئاسة المقدم علاء جلال رئيس فرع بحث جنوب، تحت إشراف اللواء خالد عبد السلام مدير إدارة البحث الجنائى.

وتوصلت تحريات فريق البحث إلى معلومات تؤكد قيام عدد من شباب إحدى العائلتين بتوعد العائلة الأخرى من خلال وسائل التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بمفاجأة ستكون فى انتظارهم وكان قد سبق ذلك تكرار الخلافات بين العائلتين عدة مرات بسبب تشاجر الصبية والشباب.

قامت قوة أمنية بمداهمة أماكن تواجد أفراد العائلة المتهمة حيث تم إلقاء القبض علي 7 أشخاص، وتم التحفظ على المتهمين وعرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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