هالة السعيد: مصر ستقدم الأداء الأفضل رغم أزمة فيروس كورونا

قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن توقعات المؤسسات الدولية أشارت إلى أن مصر ستكون من الاقتصادات التي ستتمكن من مواجهة التبعات السلبية لأزمة كورونا وستقدم الأداء الأفضل على الرغم من الأزمة، مقارنة باقتصادات أخرى فى منطقة الشرق الأوسط وبين الاقتصادات الناشئة.

وأضافت هالة السعيد، أن الدولة بذلت قصارى جهدها للحد من الأثار السلبية لجائحة كورونا على المواطن المصري سواء على الجانب الصحي، أو الاقتصادي متمثلًا في دعم عدد من القطاعات منها السياحة.





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وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن العالم يمر بأزمة غير مسبوقة وهى جائحة كورونا بالغة الضرر على كل الأصعدة بما فيها الجانب الاقتصادي، منوهة أن أضرارها تفوق الأزمة المالية التى عصفت بالعالم منذ ما يقرب من عقد من الزمان.

جاء ذلك خلال ندوة موسعة عقدتها هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية؛ عبر الفيديو كونفرنس مع ممثلي 70 شركة فرنسية لمناقشة التوقعات والفرص المتاحة بالاقتصاد المصري فى حقبة ما بعد جائحة كورونا.