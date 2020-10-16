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كومبارس للكبار.. محمد موسى يفتح الصندوق الأسود لمذيعي"الإخوان الإرهابية"

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 08:46 م
محمد موسي
محمد موسي
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عبد الخالق صلاح
واصل الإعلامي محمد موسى، هجومه الحاد على إعلام جماعة الإخوان الإرهابية لترويجهم الشائعات والأكاذيب، وبث الفتنة بين نفوس الشعب المصري، ولكن يظل بعضهم، يعمل كـ"كومبارس"، للكبار، حتى يحصلوا على مبالغ طائلة.

وأضاف موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، ، إن  المسئولين عن إدارة قنوات الإخوان الإرهابية بالخارج، يسعون لتلميع كل من يدينون بالولاء لهم.

تابع، ومن كومبارسات الإعلام الإخواني الذين يدنيون بالولاء لأسيادهم، دون الوصول لأهدافهم الخبيثة "خالتي فرنسا" الشهير بــ أحمد سمير مذيع مكملين أو "مأملين" .

وفتح  موسى، الصندوق الأسود للإخواني الهارب أحمد سمير مذيع قناة مكملين التي تبث من تركيا . 

وقال موسى، إن الإخواني الهارب أحمد سمير الذي يعمل ضمن فريق قناة مكملين التي تبث من تركيا وممولة من جهاز مخابراتها لتنفيذ أجندة دول التحالف على الشر "تركيا وقطر وحلفائها ".

وتابع، أن أحمد سمير أحد أبرز كومبارسات الإعلام الإخواني" يُقدم برنامج اسمه "ألو مهزأين"، قصدي مكملين الذي أصبح من أكثر البرامج التي تتلقي مكالمات هاتفية من المتصلين لتوبيخ المذيع وتلقينه دروسًا في الوطنية. 
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