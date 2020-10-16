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رياضة

إيريك تراوري ينضم لبعثة بيراميدز في الدار البيضاء

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 08:52 م
إيريك تراوري
إيريك تراوري
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حسن العمدة
انضم الدولي البوركيني إيريك تراوري لبعثة نادي بيراميدز في مدينة الدار البيضاء استعدادا لمواجهة حوريا كوناكري في نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية على استاد محمد الخامس في كازبلانكا يوم الثلاثاء المقبل.

وحضر صانع الألعاب الدولي لمعسكر بيراميدز قادما من مدينة الجديدة المغربية التي كان يقيم منتخب بوركينا فاسو معسكره فيها خلال تجمع أكتوبر الجاري.

واستقبل لاعبو بيراميدز زميلهم لدى وصوله لفندق الإقامة مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، حيث يجري الفريق مسحة طبية مساء اليوم، بفندق إقامة طبقا لبروتوكول الكاف الطبي.

انتهى فريق نادي بيراميدز من أداء أول تدريباته في مدينة الدار البيضاء المغربية استعدادا لخوض مواجهة حوريا كوناكري الغيني والمحدد لها يوم الثلاثاء المقبل في نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، على استاد محمد الخامس بالرباط.

وخاض الفريق مرانه الأول واستغرق مدة ساعة واحدة بملعب كهرما في الرباط، واكتفى بالجري حول الملعب وأداء تدريبات خفيفة خوفا من الإجهاد خاصة بعد رحلة السفر.

وأدى الخماسي عبد الله السعيد ومحمد فاروق وعمر العيوني ونبيل دونجا ودودو الجباس تدريبات خاصة لتجهيزهم لمباراة الثلاثاء الهامة.

وتابع المهندس ممدوح عيد المدير التنفيذي للنادي ورئيس البعثة المران لتحفيز اللاعبين، والكابتن عبد العزيز عبد الشافي، زيزو، المدير الرياضي، وعمرو بسيوني مدير التعاقدات.
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