AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

وزير التعليم يعلن تردد قناة مدرستنا ويؤكد انطلاقها.. غدا

السبت 17/أكتوبر/2020 - 02:24 ص
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
Advertisements
ياســـمين بدوي
أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، أن الوزارة ستطلق 3 قنوات تعليمية جديدة خلال العام الدراسي الجديد 2020/2021.

وقال وزير التربية والتعليم ، أن أول قناة اسمها مدرستنا ، لتغطية الصفوف من 4 ابتدائي حتى الاعدادية .



وأوضح وزير التربية والتعليم ، ان قناة مدرستنا سوف تبدأ عملها صباح يوم غد الاحد 18 أكتوبر 2020، على تردد 12303 الاستقطاب افقي ومعدل الترميز 27500.

وأضاف وزير التربية والتعليم ، أن الحصة الواحدة على قناة مدرستنا مدتها نصف ساعة ، مشيرًا إلى أنها ستكون حصص جيدة جدا ، وأوضح وزير التربية والتعليم أن هذه القناة ستعمل على مدار الـ 24 ساعة من 8 صباحا حتى 1 ظهرا ، ومن 1:30 ظهرا حتى المساء سيكون هناك اعادات.

وقال وزير التربية والتعليم ، أن الجدول الخاص بحصص قناة مدرستنا سيتم نشره اولا بأول على منصة التعليم المصري الجديدة ، مؤكدًا أن هذه القناة ستقدم تعليما بجودة مختلفة و بطريقة مختلفة ستنال رضا الجميع.

وأعلن وزير التربية والتعليم أنه تم تقديم النشيد الوطني المصري بطريقة فنية جديدة ليذاع على قناة مدرستنا في الفواصل .

جدير بالذكر أنه تبدأ الدراسة في العام الدراسي الجديد 2020-2021، يوم السبت الموافق 17 أكتوبر 2020 و تنتهي الدراسة يوم الخميس 24 يونيو 2021 ، و يبدأ الفصل الدراسي الأول من السبت الموافق 17 أكتوبر 2020 ويستمر حتى يوم 5 فبراير 2021 (مدة أيام الدراسة الفعلية 93 يومًا)

كما تبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم السبت الموافق 6 فبراير 2021 وتستمر حتى يوم الخميس 18 فبراير 2021 (لمدة 15 يومًا) ، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم 20 فبراير 2021 ويستمر حتى 17 يونيو 2021 (مدة الدراسة الفعلية 96 يومًا) ، و تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 15 مايو 2021 ، وتقام امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت 29 مايو 2021
، و تقام امتحانات الثانوية العامة يوم السبت 19 يونيو 2021.

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد الفيديو الذي نشره وزير التربية والتعليم
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير التعليم يعلن قراراته النهائية بشأن العام الدراسي الجديد غدا

قرارات مرتقبة لـ وزير التعليم بشأن العام الدراسي الجديد.. بعد قليل

متى يبدأ العام الدراسي الجديد وما موعد انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2021.. التعليم تجيب

التعليم تناقش الوضع النهائي لتسليم الكتب المدرسية.. 11 أكتوبر

التعليم: الترم الأول في المدارس مدته 93 يوما فقط.. وهذه تفاصيل الخريطة الزمنية لـ العام الدراسي الجديد

وزير التعليم يوضح حقيقة إلغاء امتحانات سنوات النقل في العام الدراسي الجديد

ترشيحاتنا

أخبار الفن| الموت يفجع الفنانة صفية العمري.. أول رد من طارق العريان بعد هجوم ابن أصالة.. أحمد العوضي مع طليق ياسمين عبد العزيز

بعد معاناتها من آلام مبرحة.. شاهد ماذا اكتشف الأطباء في معدة طفلة

الصحة: تسجيل 126 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و11 وفاة

طلع تاجر مخدرات.. الباز يكشف صحيفة سوابق عبدالله الشريف| شاهد

ظهرت بـ هاف ستومك.. 10 صور مثيرة لابنة عمرو دياب

حالتها النفسية سيئة.. مصدر أمني يكشف حقيقة تعرض فتاة للاختطاف بشارع الميرغني

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد 20 ساعة في ثلاجة الجثث.. ميت يستيقظ فجأة ويثير الذعر.. فيديو

المنافسة تجبر تيسلا علي تخفيض سعر tesla model s .. صور

شاهد| حادث بين رولزرويس جوست ولامبورجيني اوروس والسائق يهرب