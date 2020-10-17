وزير التعليم يعلن تردد قناة مدرستنا ويؤكد انطلاقها.. غدا

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، أن الوزارة ستطلق 3 قنوات تعليمية جديدة خلال العام الدراسي الجديد 2020/2021.
وقال وزير التربية والتعليم ، أن أول قناة اسمها مدرستنا ، لتغطية الصفوف من 4 ابتدائي حتى الاعدادية .
وأوضح وزير التربية والتعليم ، ان قناة مدرستنا سوف تبدأ عملها صباح يوم غد الاحد 18 أكتوبر 2020، على تردد 12303 الاستقطاب افقي ومعدل الترميز 27500.
وأضاف وزير التربية والتعليم ، أن الحصة الواحدة على قناة مدرستنا مدتها نصف ساعة ، مشيرًا إلى أنها ستكون حصص جيدة جدا ، وأوضح وزير التربية والتعليم أن هذه القناة ستعمل على مدار الـ 24 ساعة من 8 صباحا حتى 1 ظهرا ، ومن 1:30 ظهرا حتى المساء سيكون هناك اعادات.
وقال وزير التربية والتعليم ، أن الجدول الخاص بحصص قناة مدرستنا سيتم نشره اولا بأول على منصة التعليم المصري الجديدة ، مؤكدًا أن هذه القناة ستقدم تعليما بجودة مختلفة و بطريقة مختلفة ستنال رضا الجميع.
وأعلن وزير التربية والتعليم أنه تم تقديم النشيد الوطني المصري بطريقة فنية جديدة ليذاع على قناة مدرستنا في الفواصل .