وزير التعليم يعلن تردد قناة مدرستنا ويؤكد انطلاقها.. غدا





وقال وزير التربية والتعليم ، أن أول قناة اسمها مدرستنا ، لتغطية الصفوف من 4 ابتدائي حتى الاعدادية .









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وأوضح وزير التربية والتعليم ، ان قناة مدرستنا سوف تبدأ عملها صباح يوم غد الاحد 18 أكتوبر 2020، على تردد 12303 الاستقطاب افقي ومعدل الترميز 27500.





وأضاف وزير التربية والتعليم ، أن الحصة الواحدة على قناة مدرستنا مدتها نصف ساعة ، مشيرًا إلى أنها ستكون حصص جيدة جدا ، وأوضح وزير التربية والتعليم أن هذه القناة ستعمل على مدار الـ 24 ساعة من 8 صباحا حتى 1 ظهرا ، ومن 1:30 ظهرا حتى المساء سيكون هناك اعادات.





وقال وزير التربية والتعليم ، أن الجدول الخاص بحصص قناة مدرستنا سيتم نشره اولا بأول على منصة التعليم المصري الجديدة ، مؤكدًا أن هذه القناة ستقدم تعليما بجودة مختلفة و بطريقة مختلفة ستنال رضا الجميع.





وأعلن وزير التربية والتعليم أنه تم تقديم النشيد الوطني المصري بطريقة فنية جديدة ليذاع على قناة مدرستنا في الفواصل .





جدير بالذكر أنه تبدأ الدراسة في العام الدراسي الجديد 2020-2021، يوم السبت الموافق 17 أكتوبر 2020 و تنتهي الدراسة يوم الخميس 24 يونيو 2021 ، و يبدأ الفصل الدراسي الأول من السبت الموافق 17 أكتوبر 2020 ويستمر حتى يوم 5 فبراير 2021 (مدة أيام الدراسة الفعلية 93 يومًا)

كما تبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم السبت الموافق 6 فبراير 2021 وتستمر حتى يوم الخميس 18 فبراير 2021 (لمدة 15 يومًا) ، و يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم 20 فبراير 2021 ويستمر حتى 17 يونيو 2021 (مدة الدراسة الفعلية 96 يومًا) ، و تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 15 مايو 2021 ، وتقام امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت 29 مايو 2021 ، و تقام امتحانات الثانوية العامة يوم السبت 19 يونيو 2021.

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد الفيديو الذي نشره وزير التربية والتعليم

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، أن الوزارة ستطلق 3 قنوات تعليمية جديدة خلال العام الدراسي الجديد 2020/2021.