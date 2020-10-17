إصابة شاب طعنا فى الصدر على يد زوج أمه بالدقهلية



ورد إخطار لمديرية أمن الدقهلية يفيد بورود بلاغ لضباط مركز شرطة أجا، من مستشفي المنصورة الدولى، بوصول إسلام ابراهيم الشعراوي، 24 عاما، عامل ، ومقيم قرية ” ميت العامل ” دائرة المركز، مصابا بجرح بالصدر من الخلف بالجهة اليسرى.



بانتقال ضباط مباحث المركز والفحص وسؤاله، اتهم زوج والدته ” البيومي م م. أ"، عامل ، ومقيم بذات القرية بالتعدى عليه بالضرب بآلة حادة ” سكين ” وإحداث إصابته ، لوجود خلافات عائلية بينهما .



تم ضبط المتهم ، وبمواجهته إعترف بارتكاب الواقعة بسبب الخلافات بينهم ، فيما تم ضبط الأداة المستخدمة وتم التحفظ عليها.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار العرض على النيابة.