إصابة شاب طعنا فى الصدر على يد زوج أمه بالدقهلية

أصيب شاب من قرية ميت العامل التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية، بإصابات متننوعة إثر إصابته على يد زوج والدته فى مشاجرة عنيفة بينهما.
ورد إخطار لمديرية أمن الدقهلية يفيد بورود بلاغ لضباط مركز شرطة أجا، من مستشفي المنصورة الدولى، بوصول إسلام ابراهيم الشعراوي، 24 عاما، عامل ، ومقيم قرية ” ميت العامل ” دائرة المركز، مصابا بجرح بالصدر من الخلف بالجهة اليسرى.
بانتقال ضباط مباحث المركز والفحص وسؤاله، اتهم زوج والدته ” البيومي م م. أ"، عامل ، ومقيم بذات القرية بالتعدى عليه بالضرب بآلة حادة ” سكين ” وإحداث إصابته ، لوجود خلافات عائلية بينهما .
تم ضبط المتهم ، وبمواجهته إعترف بارتكاب الواقعة بسبب الخلافات بينهم ، فيما تم ضبط الأداة المستخدمة وتم التحفظ عليها.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار العرض على النيابة.
ورد إخطار لمديرية أمن الدقهلية يفيد بورود بلاغ لضباط مركز شرطة أجا، من مستشفي المنصورة الدولى، بوصول إسلام ابراهيم الشعراوي، 24 عاما، عامل ، ومقيم قرية ” ميت العامل ” دائرة المركز، مصابا بجرح بالصدر من الخلف بالجهة اليسرى.
بانتقال ضباط مباحث المركز والفحص وسؤاله، اتهم زوج والدته ” البيومي م م. أ"، عامل ، ومقيم بذات القرية بالتعدى عليه بالضرب بآلة حادة ” سكين ” وإحداث إصابته ، لوجود خلافات عائلية بينهما .
تم ضبط المتهم ، وبمواجهته إعترف بارتكاب الواقعة بسبب الخلافات بينهم ، فيما تم ضبط الأداة المستخدمة وتم التحفظ عليها.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار العرض على النيابة.