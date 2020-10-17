وفاة والدة الشهيد أحمد منسي ودفن جثمانها بجوار نجلها

صعدت روح والدة الشهيد أحمد صابر منسي، إلى بارئها، بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز الـ 70 عاما.
ومن المقرر ان يتم تشييع الجثمان ودفنه بمقابر العائلة بالعاشر من رمضان.
وأكد مصدر مقرب من العائلة انه من المقرر تشييع جثمان السيدة " سناء محمد رضا" ودفنها بجوار الشهيد العقيد احمد منسي بمقابر الأسرة في الروبيكى بالعاشر من رمضان.
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وأكد المصدر ان العزاء قاصر على تشييع الجثمان بالمقابر.
وكانت والدة الشهيد منسي تعاني من بعض الأمراض وتم حجزها بالمستشفي الجوي ووافتها المنية داخل المستشفي .
وأضاف المصدر انه من المقرر ان يتم أداء صلاة الجنازة من مسجد التوحيد وتشييع الجثمان بمقابر العائلة بمدينة العاشر من رمضان.