محافظ كفر الشيخ: تلقينا 77 ألفا و62 طلب تصالح

كشف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ، أن عدد طلبات التصالح التي تلقتها المحافظة 77 ألفًا و62 طلب تصالح ، مؤكدًا أن مبلغ التصالح ستعود على المواطنين في صورة خدمات متعددة، وتوصيل مرافق سواء للمباني المخالفة أو للأحياء والقرى بالمحافظة.





وأكد محافظ كفر الشيخ ، أن المحافظة تقدم كافة التسهيلات لراغبي التصالح، وخاصة بعد تخفيض سعر المتر بالقرى والمدن ما بين 35% ل 50% ، مما زاد الاقبال على المراكز التكنولوجية الـ 9 بالمدن، بالإضافة لإطلاق البوابة الالكترونية " محليات" .





وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى استقبال المواطنين في 88 مدرسة بالقرى، و13 مركزًا للمعلومات بالوحدات المحلية؛ ليتسنى للمواطن تقديم طلبات التصالح دون التعرض للزحام بالمراكز التكنولوجية ، وحفاظًا على صحته، وتوفير خدمة سداد قيمة جديدة التصالح الـ 25% من خلال كارت الفيزا.





وأشاد محافظ كفر الشيخ، بأهالي المحافظة لإقبالهم على التصالح ، لتوعيتهم بأهمية التصالح والاستجابة للدولة .





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