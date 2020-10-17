محافظ كفر الشيخ: تلقينا 77 ألفا و62 طلب تصالح

كشف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن عدد طلبات التصالح التي تلقتها المحافظة 77 ألفًا و62 طلب تصالح ، مؤكدًا أن مبلغ التصالح ستعود على المواطنين في صورة خدمات متعددة، وتوصيل مرافق سواء للمباني المخالفة أو للأحياء والقرى بالمحافظة.
وأكد محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة تقدم كافة التسهيلات لراغبي التصالح، وخاصة بعد تخفيض سعر المتر بالقرى والمدن ما بين 35% ل 50% ، مما زاد الاقبال على المراكز التكنولوجية الـ 9 بالمدن، بالإضافة لإطلاق البوابة الالكترونية " محليات" .
وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى استقبال المواطنين في 88 مدرسة بالقرى، و13 مركزًا للمعلومات بالوحدات المحلية؛ ليتسنى للمواطن تقديم طلبات التصالح دون التعرض للزحام بالمراكز التكنولوجية ، وحفاظًا على صحته، وتوفير خدمة سداد قيمة جديدة التصالح الـ 25% من خلال كارت الفيزا.
وأشاد محافظ كفر الشيخ، بأهالي المحافظة لإقبالهم على التصالح ، لتوعيتهم بأهمية التصالح والاستجابة للدولة .
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