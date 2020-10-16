محافظ كفر الشيخ: تلقينا 76ألفًا و623 طلب تصالح حتى الآن

أكد اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ ، أن المحافظة تقدم كافة التسهيلات لراغبي التصالح، وخاصة بعد تخفيض سعر المتر بالقرى والمدن ما بين 35% ل 50% ، مما زاد الاقبال على المراكز التكنولوجية ال 9 بالمدن، بالإضافة لإطلاق البوابة الالكترونية " محليات" .





وأشار المحافظ إلى تجهيز 88 مدرسة بالقرى، و13 مركزًا للمعلومات بالوحدات المحلية ،ليتسنى للمواطن تقديم طلبات التصالح دون التعرض للزحام بالمراكز التكنولوجية ، وحفاظًا على صحته ، وتوفير خدمة سداد قيمة جديدة التصالح ال25% من خلال كارت الفيزا.

وأضاف محافظ كفر الشيخ ،أن عدد طلبات التصالح التي تلقتها المحافظة 76 ألفًا و623 طلب تصالح ، مؤكدًا أن مبلغ التصالح ستعود على المواطنين في صورة خدمات متعددة، وتوصيل مرافق سواء للمباني المخالفة أو للأحياء والقرى بالمحافظة، مؤكدًا أنه يشيد بأهالي المحافظة لإقبالهم على التصالح ، لتوعيتهم بأهمية التصالح والاستجابة للدولة .



