ملالا يوسفزاي ناشطة باكستانية حاصلة على جائزة نوبل تتعرض للتنمر

تعرضت الناشطة الباكستانية ملالا يوسفزاي الحائزة على جائزة نوبل للسلام لإساءات شنيعة من المتصيدون عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن أظهرت دعمها لصديقة من المحافظين.

وبحسب ما نشرته صحيفة ديلي ميل، شاركت الناشط السياسي الباكستاني البالغ من العمر 23 عامًا منشورًا يطلب من الأصدقاء التصويت لصالح كيا ويليامز كرئيس لجمعية المحافظين بجامعة أكسفورد.

لكن المتصيدون عبر الإنترنت هاجموا السيدة يوسفزاي ووصفوها بأنها "مهنة مخادعة" و "إمبريالية" بينما دعا آخرون إلى ترحيل المدافعة عن حقوق الإنسان.

وكان في عام 2012 ، أصيبت يوسفزاي برصاصة في رأسها من قبل مسلح من طالبان في محاولة اغتيال بعد أن أبلغت عن الظروف في ظل احتلال الإسلاميين لسوات.

أثارت محاولة اغتيالها موجة عالمية من الدعم لها ، حيث شجبت الحكومات ومنظمات حقوق الإنسان والنسويات حركة طالبان.

أصبحت فيما بعد مدافعة عن حقوق تعليم المرأة ، وأسست مؤسسة ملالا وألّفت أنا ملالا.

في عام 2014 ، أصبحت السيدة يوسفزاي أصغر حائزة على جائزة نوبل في العالم. درست السياسة والفلسفة والاقتصاد في جامعة أكسفورد ، وتخرجت هذا العام.