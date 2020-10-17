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محافظات

محافظ الغربية يتابع جهود الأحياء والمدن اليومية في رفع المخلفات

السبت 17/أكتوبر/2020 - 09:05 م
محافظ الغربية يتابع
محافظ الغربية يتابع جهود الأحياء والمدن اليومية في رفع المخل
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احمد علي
تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية الجهود اليومية المستمرة للأحياء والمدن برفع القمامة من الشوارع والميادين،  حيث نفذت رئاسة مركز ومدينة سمنود حملة نظافة ليلية بشوارع مدينة سمنود وتم رفع 160 طن قمامة من شوارع المدينة والقرى المحيطة بها، كما قامت رئاسة مركز ومدينة السنطة بأعمال النظافة ورفع القمامة بأماكن متفرقة من مدينة السنطة.


وفي المحلة  قامت رئاسة  حي ثان المحلة الكبرى برفع القمامة والمخلفات من مناطق  العلو، مدخل المدينة، سكة طنطا، منشأة البكري، كوم الفرن، كوم بلازا، شارع طلعت حرب بالجمهورية، طريق البحر، سكة زفتي، شارع نادي الشرطة، شارع البحر، نعمان الأعصر، ميدان الشون، أسفل كوبري الفريق رضا حافظ ومناطق أخرى ومازال العمل مستمرًا على مدار اليوم.

وفي طنطا قامت رئاسة حي ثان طنطا بأعمال النظافة والكنس ورفع الأتربة بالطريق السريع من مدخل المحلة  وكذلك بشارع عنتر ابن شداد وشارع صدقي خلف مدرسة القاصد وبجميع شوارع حي ثان طنطا بجانب أعمال النظافة اليومية ورفع جميع نقاط تجميع القمامة وتفريغ ونظافة وتطهير صناديق القمامة بنطاق الحي من خلال الورديات الأربعة المتتالية ، تحت إشراف ومتابعة الدكتور محمود عيسى رئيس الحي.
محافظ الغربية يتابع جهود الأحياء والمدن اليومية في رفع المخلفات
محافظ الغربية يتابع جهود الأحياء والمدن اليومية في رفع المخلفات
محافظ الغربية يتابع جهود الأحياء والمدن اليومية في رفع المخلفات
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