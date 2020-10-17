ننشر جدول المقاعد الفردية لتقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب على مستوى الجمهورية

وتُقسم جمهورية مصر العربية إلي 143 دائرة انتخابية تخصص للانتخابات بالنظام الفردي وهم:
1- محافظة القاهرة 19 دائرة انتخابية مخصص لها 31 مقعدا
الدائرة الأولي مقرها قسم الساحل
مكوناتها الإدارية قسم الساحل
عدد المقاعد 1
الدائرة الثانية مقرها قسم روض الفرج
مكوناتها الإدارية أقسام : روض الفرج – شبرا – بولاق
عدد المقاعد 1
الدائرة الثالثة مقرها قسم الزاوية الحمراء
مكوناتها الإدارية أقسام : الزاوية الحمراء – الشرابية
عدد المقاعد 2
الدائرة الرابعة مقرها قسم الزيتون
مكوناتها الإدارية قسما : الزيتون والأميرية
عدد المقاعد 1
الدائرة الخامسة مقرها قسم حدائق القبة
مكوناتها قسم حدائق القبة
عدد المقاعد 1
الدائرة السادسة مقرها قسم أول مدينة نصر
مكوناتها الإدارية أقسام : أول مدينة نصر – ثان مدينة نصر – مصر الجديدة
عدد المقاعد 3
الدائرة السابعة مقرها قسم التجمع الخامس
مكوناتها الإدارية أقسام : النزهه – الشروق – بدر – التجمع الأول – التجمع الخامس – القطامية
عدد المقاعد 2
الدائرة الثامنة مقرها قسم أول السلام
مكوناتها الإدارية قسما : أول السلام – ثان السلام
عدد المقاعد 2
الدائرة التاسعة مقرها قسم عين شمس
مكوناتها الإدارية : قسم عين شمس
عدد المقاعد 2
الدائرة العاشرة مقرها قسم المطرية
مكوناتها الإدارية قسم المطرية
عدد المقاعد 2
الدائرة الحادية عشر مقرها قسم المرج
مكوناتها الإدارية قسم المرج
عدد المقاعد 2
الدائرة الثانية عشر مقرها قسم الجمالية
مكوناتها الإدارية أقسام : منشأة ناصر – الجمالية – باب الشعرية – الموسكي
عدد المقاعد 1
الدائرة الثالثة عشر مقرها قسم عابدين
مكوناتها الإدارية أقسام : الوايلي – الظاهر – الازبكية – عابدين – قصر النيل
عدد المقاعد 1
الدائرة الرابعة عشر مقرها قسم السيدة زينب
مكوناتها الإدارية قسما : السيدة زينب والدرب الأحمر
عدد المقاعد 1
الدائرة الخامسة عشر مقرها قسم الخليفة
مكوناتها الإدارية قسما : الخليفة – المقطم
عدد المقاعد 1
الدائرة السادسة عشر مقرها قسم مصر القديمة
مكوناتها الإدارية قسم مصر القديمة
عدد المقاعد 1
الدائرة السابعة عشر مقرها قسم البساتين
مكوناتها الإدارية قسما : البساتين ودار السلام
عدد المقاعد 3
الدائرة الثامنة عشر مقرها قسم المعادي
مكوناتها الإدارية قسم المعادي
عدد المقاعد 1
الدائرة التاسعة عشر مقرها قسم حلوان
مكوناتها الإدارية أقسام : المعصرة - حلوان - 15 مايو - التبين"
عدد المقاعد 3
2- محافظة الاسكندرية 6 دوائر فردية خصص لها 16 مقعدا
الدائرة الأولي مقرها قسم أول المنتزة
مكوناتها الإدارية أقسام أول المنتزة - ثان المنتزة - ثالث المنتزة
عدد المقاعد 4 مقاعد
الدائرة الثانية مقرها قسم أول الرمل
مكوناتها الإدارية قسما : أول الرمل – ثان الرمل
عدد المقاعد 3
الدائرة الثالثة قسم سيدي جابر
مكوناتها الإدارية قسما : سيدي جابر – باب شرقي
عدد المقاعد 2
الدائرة الرابعة مقرها قسم محرم بك
مكوناتها الإدارية أقسام : محرم بك – كرموز – مينا البصل
عدد المقاعد 2
الدائرة الخامسة مقرها قسم العطارين
مكوناتها الإدارية أقسام : العطارين – الجمرك – المنشية – اللبان
عدد المقاعد 1
الدائرة السادسة مقرها قسم الدخيلة
مكوناتها الإدارية أقسام : الدخيلة – أول العامرية – ثان العامرية – برج العرب
عدد المقاعد 4
3- محافظة بورسعيد دائرتين فردتين مُخصص لهما مقعدان
الدائرة الأولي مقرها قسم أول بورفؤاد
مكوناتها الإدارية أقسام : أول بور فؤاد- ثان بورفؤاد- شرق التفريعة - الشرق- العرب – الضواحي
عدد المقاعد 1
الدائرة الثانية مقرها قسم الزهور
مكوناتها الإدارية أقسام : المناخ، الزهور، أول الجنوب، ثان الجنوب عدد المقاعد 1
4- محافظة الإسماعيلية 3 دوائر انتخابية فردية خصص لها 5 مقاعد
الدائرة الأولى مقرها قسم ثان الإسماعيلية
مكوناتها الإدارية أقسام : أول الاسماعيلية – ثان الاسماعيلية – ثالث الإسماعيلية
عدد المقاعد 2
الدائرة الثانية ومقرها مركز القنطرة غرب
مكوناتها الإدارية مركزا : القنطرة غرب – القنطرة شرق
عدد المقاعد : 1
الدائرة الثالثة مقرها مركز القصاصين الجديدة
مكوناتها الإدارية مراكز : التل الكبير – القصاصين الجديدة – أبو صوير – فايد
عدد المقاعد : 2
5- محافظة السويس دائرة واحدة مخصص لها مقعدين
دائرة محافظة السويس
المكونات الإدارية أقسام الاربعين، فيصل، الجناين، السويس، عتاقة".
عدد المقاعد 2
6 - محافظة القليوبية 6 دوائر انتخابية فردية خصص لها 16 مقعدا
الدائرة الأولي مقرها مركز بنها
مكوناتها الإدارية مركزا بنها – كفر الشيخ قسما أول بنها – ثان بنها
عدد المقاعد 3 .
الدائرة الثانية مقرها مركز طوخ
مكوناتها الادارية مركز طوخ قسم قها
عدد المقاعد 2
الدائرة الثالثة مقرها قسم ثان شبرا الخيمة
مكوناتها الإدارية قسما أول شبرا الخيمة - ثان شبرا الخيمة
عدد المقاعد 3
الدائرة الرابعة مقرها مركز قليوب
مكوناتها الإدارية مركزا قليوب – القناطر الخيرية قسم قليوب.
عدد المقاعد 3
الدائرة الخامسة مقرها مركز الخانكة
مكوناتها الإدارية مركز الخانكة تضم أقسام الخصوص – الخانكة – العبور
عدد المقاعد 3
الدائرة السادسة مقرها مركز شبين القناطر
مكوناتها الإدارية مركز شبين القناطر.
عدد المقاعد 2
7- محافظة الشرقية 8 دوائر انتخابية وخصص لها 21 مقعدا
الدائرة الأولي مقرها قسم أول الزقازيق
مكوناتها الإدارية +مركز الزقازيق ، أقسام : أول الزقازيق – ثان الزقازيق – القنايات"
عدد المقاعد : 4
الدائرة الثانية مقرها مركز بلبيس
مكوناتها الإدارية مركز بلبيس ، قسما : أول العاشر من رمضان - ثان العاشر من رمضان
عدد المقاعد 3
الدائرة الثالثة مقرها مركز منيا القمح
مكوناتها الإدارية مركزا منيا القمح - مشتول السوق
عدد المقاعد 3
الدائرة الرابعة مقرها مركز أبو كبير
مكوناتها الإدارية مركزا : ابوكبير - هيها
عدد المقاعد 2
الدائرة الخامسة مقرها مركز ديرب نجم
مكوناتها الإدارية مركزا : ديرب نجم - الإبراهيمية
عدد المقاعد 2
الدائرة السادسة مقرها مركز فاقوس
مكوناتها الإدارية مراكز : فاقوس - أولاد صقر - كفر صقر قسم فاقوس
عدد المقاعد 3
الدائرة السابعة مقرها مركز أبو حماد
مكوناتها الإدارية مركز أبو حماد ، قسم القرين
عدد المقاعد 2
الدائرة الثامنة مقرها مركز الحسنية
مكوناتها الإدارية مراكز : الحسينية وصان الحجر - منشأة أبو عمر - قسم الصالحية الجديدة
عدد المقاعد 2
8- محافظة الدقهلية 10 دوائر انتخابية خصص لها 21 مقعدا
الدائرة الأولي مقرها قسم أول المنصورة
مكوناتها الإدارية قسما أول المنصورة – ثان المنصورة
عدد المقاعد 2
الدائرة الثانية مقرها مركز المنصورة
مكوناتها مركزا المنصورة – محلة دمنة
عدد المقاعد 2
الدائرة الثالثة مقرها مركز بلقاس
مكوناتها الإدارية مركزا بلقاس – الستاموني ، قسم :جمصة
عدد المقاعد 2
الدائرة الرابعة مقرها مركز طلخا
مكوناتها الإدارية مركزا طلخا – نبروه
عدد المقاعد 2
الدائرة الخامسة مقرها مركز دكرنس
مكوناتها مراكز دكرنس – بني عبيد – شربين
عدد المقاعد 3
الدائرة السادسة مقرها مركز منية النصر
مكوناتها مراكز منية النصر – ميت سلسيل – والجمالية ، قسم الكردي
عدد المقاعد 2
الدائرة السابعة مقرها قسم المنزلة
مكوناتها الإدارية مركزا المنزلة – المطرية ، قسم المنزلة.
عدد المقاعد 2
الدائرة الثامنة مقرها مركز ميت غمر
مكوناتها الإدارية مركز ميت غمر ، قسم : ميت غمر
عدد المقاعد 2
الدائرة التاسعة مقرها مركز أجا
مكوناتها الادارية مركز أجا
عدد المقاعد 2
الدائرة العاشرة مقرها مركز السنبلاوين
مكوناتها الادارية مركزا : السنبلاوين – تمى الأمديد
عدد المقاعد 2
9- محافظة دمياط دائرتان خصص لهما 4 مقاعد
الدائرة الأولي مقرها قسم أول دمياط
مكوناتها الإدارية مركزا دمياط – كفر البطيخ ، أقسام : رأس البر – أول دمياط – ثان دمياط – دمياط الجديدة.
عدد المقاعد 2
الدائرة الثانية مقرها مركز كفر سعد
مكوناتها الإدارية مراكز : كفر سعد – فارسكور – الزرقا ، قسم :السرو
عدد المقاعد 2
10- محافظة كفر الشيخ 4 دوائر انتخابية خصص لها 10 مقاعد
الدائرة الأولي مقرها مركز كفر الشيخ
مكوناتها الإدارية مركزا : كفر الشيخ – قلين، قسما : أول كفر الشيخ – ثان كفر الشيخ
عدد المقاعد 3
الدائرة الثانية مقرها مركز سيدي سالم
مكوناتها مركز سيدي سالم – الرياض
عدد المقاعد 2
الدائرة الثالثة مقرها مركز الحامول
مكوناتها الإدارية مراكز : الحامول – بيلا – البرلس، قسم : بيلا
عدد المقاعد 2
الدائرة الرابعة مقرها قسم دسوق
مكوناتها الإدارية مراكز : دسوق – مطوبس – فوة، قسم : دسوق
عدد المقاعد 3
11- محافظة الغربية عدد الدوائر الانتخابية 7 مخصص لها 14 مقعدا
الدائرة الأولي مقرها قسم أول طنطا
مكوناتها الإدارية : مركز طنطا، قسما : أول طنطا – ثان طنطا
عدد المقاعد 3
الدائرة الثانية مقرها مركز كفر الزيات.
مكوناتها الإدارية : مركزا كفر الزيات – بسيون.
عدد المقاعد : 2
الدائرة الثالثة مقرها مركز قطور
مكوناتها الإدارية مركز قطور.
عدد المقاعد 1
الدائرة الرابعة مقرها قسم أول المحلة الكبري
مكوناتها الإدارية أقسام : أول المحلة الكبري – ثان المحلة الكبري – ثالث المحلة الكبري.
عدد المقاعد 2
الدائرة الخامسة مقرها مركز المحلة الكبري
مكونها الإدارى مركز المحلة الكبري
عدد المقاعد 2
الدائرة السادسة مقرها مركز سمنود.
مكونها مركز سمنود.
عدد المقاعد 1
الدائرة السابعة مقرها مركز زفتي
مكوناتها مركزا : زفتي – السنطة، قسم زفتي.
عدد المقاعد 3
12- محافظة المنوفية عدد الدوائر 6 مخصص لها 11 مقعدًا
الدائرة الأولي مقرها : مركز شبين الكوم
مكوناتها الإدارية : مركز شبين الكوم ، قسم شبين الكوم
عدد المقاعد : 2
الدائرة الثانية مقرها: مركز قويسنا
مكوناتها الإدارية : مركزًا فويسنا – بركة السبع
عدد المقاعد : 2
الدائرة الثالثة مقرها مركز تلا
مكوناتها الإدارية : مركزا تلا – الشهداء
عدد المقاعد 2
الدائرة الرابعة مقرها مركز أشمون
مكوناتها الإدارية : مركز أشمون
عدد المقاعد : 2
الدائرة الخامسة مقرها مركز الباجور
مكوناتها الإدارية : مركز الباجور
عدد المقاعد : 1
الدائرة السادسة مقرها مركز منوف
مكوناتها الإدارية : مركزا : منوف – السادات ، قسما منوف –سرس اللبان
عدد المقاعد : 2
13- محافظة البحيرة 9 دوائر انتخابية مخصص لها 18 مقعدًا
الدائرة الأولي مقرها قسم دمنهور
مكوناتها الإدارية : مركز دمنهور ، قسم دمنهور
عدد المقاعد : 3
الدائرة الثانية مقرها قسم كفر الدوار
مكوناتها الإدارية : مركز كفر الدوار ، قسم كفر الدوار
عدد المقاعد : 3
الدائرة الثالثة مقرها مركز أبو حمص
مكوناتها الإدارية : مركزا أبو حمص – إدكو
عدد المقاعد 2
الدائرة الرابعة مقرها مركز المحمودية
مكوناتها الإدارية مركزا : المحمودية – رشيد – الرحمانية
عدد المقاعد 2
الدائرة الخامسة مقرها مركز حوش عيسي
مكوناتها الإدارية مركز حوش عيسي
عدد المقاعد 1
الدائرة السادسة مقرها مركز الدلنجات
مكوناتها الإدارية مركز الدلنجات
عدد المقاعد 1
الدائرة السابعة مقرها مركز أبو المطامير
مكوناتها الإدارية مركزا : أبو المطامير – وادي النطرون ، قسم غرب النوبارية
عدد المقاعد 2
الدائرة الثامنة مقرها مركز إيتاي البارود
مكوناتها الإدارية مركزا : إيتاي البارود – شبراخيت
عدد المقاعد 2
الدائرة التاسعة مقرها كوم حماده
مكوناتها الإدارية مركزا : كوم حماده – بدر
عدد المقاعد 2
14 - محافظة الجيزة عدد الدوائر 12 دائرة انتخابية بـ25 مقعد
الدائرة الأولي مقرها قسم الجيزة
مكوناتها الإدارية اقسام : الجيزة – الدقي ح العجوزة
عدد المقاعد 2
الدائرة الثانية مقرها مركز ابو النمرس
مكوناتها الإدارية مركز أبو النمرس ، قسم الحوامدية
عدد المقاعد 2
الدائرة الثالثة مقرها مركز البدرشين
مكوناتها الإدارية مركزا : البدرشين – العياط
عدد المقاعد 3
الدائرة الرابعة مقرها مركز الصف
مكوناتها الإدارية مركز الصف
عدد المقاعد 1
الدائرة الخامسة مقرها مركز أطفيح
مكوناتها الإدارية مركز أطفيح
عدد المقاعد 1
الدائرة السادسة مقرها قسم بولاق الدكرور
مكوناتها الإدارية قسم بولاق الدكرور
عدد المقاعد 3
الدائرة السابعة مقرها قسم العمرانية
مكوناتها الإدارية قسما : العمرانية – الطالبية
عدد المقاعد 2
الدائرة الثامنة مقرها قسم إمبابة
مكوناتها الإدارية قسم إمبابة
عدد المقاعد 2
الدائرة التاسعة مقرها قسم أول أكتوبر
مكوناتها الإدارية أقسام : الأهرام – حدائق أكتوبر – أول اكتوبر – ثان أكتوبر – ثالث أكتوبر – أول الشيخ زايد – ثان الشيخ زايد – الواحات البحرية
عدد المقاعد 3
الدائرة العاشرة مقرها مركز كرداسة
مكوناتها الإدارية مركز كرداسة
عدد المقاعد 1
الدائرة الحادية عشر مقرها قسم الوراق
مكوناتها الإدارية مركز أوسيم ، قسم الوراق
عدد المقاعد 3
الدائرة الثانية عشر مقرها مركز منشأة القناطر
مكوناتها الإدارية مركز منشأة القناطر
عدد المقاعد 2
15- محافظة الفيوم عدد الدوائر 4 بـ10 مقاعد انتخابية
الدائرة الأولي مقرها مركز الفيوم
مكوناتها الإدارية مركز الفيوم ، أقسام : أول الفيوم – ثان الفيوم – الفيوم الجديدة
عدد المقاعد 3
الدائرة الثانية مقرها مركز أطسا
مكوناتها الإدارية مركز أطسا
عدد المقاعد 2
الدائرة الثالثة مقرها مركز سنورس
مكوناتها الإدارية مركزا : سنورس – طامية
عدد المقاعد 3
الدائرة الرابعة مقرها مركز أبشواي
مكوناتها الإدارية مراكز : أبشواى – يوسف الصديق – الشواشنة
عدد المقاعد 2
16- محافظة بني سويف عدد الدوائر الانتخابية 4 وعدد المقاعد 8
الدائرة الأولي مقرها مركز بني سويف
مكوناتها الإدارية مركز بني سويف ، قسما :بني سويف – بني سويف الجديدة
عدد المقاعد 2
الدائرة الثانية مقرها مركز ناصر
مكوناتها الإدارية مركزا : الواسطى – ناصر
عدد المقاعد 2
الدائرة الثالثة مقرها مركز إهناسيا
مكوناتها الإدارية مركز إهناسيا
عدد المقاعد 1
الدائرة الرابعة مقرها مركز ببا
مكوناتها الإدارية مراكز : ببا – سمسطا – الفشن
عدد المقاعد 3
17 - محافظة المنيا عدد الدوائر الانتخابية 6 مخصص لها 16 مقعدا
الدائرة الأولي مقرها قسم أول المنيا
مكوناتها الإدارية مركز المنيا ، قسما : أول المنيا – المنيا الجديدة
عدد المقاعد 3
الدائرة الثانية مقرها مركز غرب سمالوط
مكوناتها الإدارية مراكز : سمالوط غرب – سمالوط شرق – مطاي
عدد المقاعد 3
الدائرة الثالثة مقرها مركز مغاغة
مكوناتها الإدارية مراكز : مغاغة – العدوه – بني مزار
عدد المقاعد 4
الدائرة الرابعة مقرها مركز أبو قرقاص
مكوناتها الإدارية مركز أبو قرقاص
عدد المقاعد 2
الدائرة الخامسة مقرها مركز ملوي
مكوناتها الإدارية مركز ملوي ، قسم ملوي
عدد المقاعد 3
الدائرة السادسة مقرها مركز دير مواس
مكوناتها الإدارية مركز دير مواس
عدد المقاعد 1
18 – محافظة أسيوط مقسمة إلي 4 دوائر ومخصص لها 12 مقعد
الدائرة الاولى مقرها قسم اول اسيوط
مكوناتها الإدارية : مركز اسيوط وقسما اول اسيوط-ثان اسيوط
عدد المقاعد : 3
الدائرة الثانية مقرها مركز القوصية
مكوناتها الإدارية مراكز : ديروط –القوصية – منفلوط
عدد المقاعد 4
الدائرة الثالثة مقرها مركز الفتح
مكوناتها الإدارية مراكز : البدارى –ساحل سليم –الفتح –ابنوب ، قسم اسيوط الجديدة
عدد المقاعد 3
الدائرة الرابعة مقرها مركز ابوتيج
مكوناتها الإدارية مراكز : ابو تيج- صدفا- الغنايم وقسم ابوتيج
عدد المقاعد 2
19 - محافظة سوهاج مخصص لها 14 مقعد فردى ومقسمة الى 8 دوائر
الدائرة الاولى مقرها مركز سوهاج
مكوناتها الإدارية مراكز : سوهاج –جزيرة شندويل واقسام اول سوهاج- ثان سوهاج – سوهاج الجديدة
عدد المقاعد 2
الدائرة الثانية مقرها مركز اخميم
مكوناتها الإدارية مركزا :اخميم –ساقلته وقسم الكوثر
عدد المقاعد 2
الدائرة الثالثة مقرها مركز المراغة
مكوناتها الإدارية مركز المراغة
عدد المقاعد 1
الدائرة الرابعة مقرها مركز طهطا
مكوناتها الإدارية مراكز : طما-طهطا-جهينة –قسم طهطا
عدد المقاعد 3
الدائرة الخامسة مقرها مركز جرجا
مكوناتها الإدارية مركزا :جرجا –العسيرات وقسم جرجا
عدد المقاعد 2
الدائرة السادسة مقرها مركز المنشاة
مكوناتها الإدارية مركز المنشأة
عدد المقاعد 1
الدائرة السابعة مقرها مركز البلينا
مكوناتها الإدارية مركز البلينا
عدد المقاعد 2
الدائرة الثامنة مقرها مركز دار السلام
مكوناتها الإدارية مركز : دار السلام
عدد المقاعد 1
20 - محافظة قنا مخصص لها 9 مقاعد فردى ومقسمة الى 4دوائر
الدائرة الاولى مقرها مركز قنا
مكوناتها الإدارية مركز قنا-قسم قنا
عدد المقاعد 2
الدائرة الثانية مقرها مركز قوص
مكوناتها الإدارية مراكز : قوص –قفط –نقادة
عدد المقاعد 2
الدائرة الثالثة مقرها مركز نجح حمادة
مكوناتها الإدارية مراكز : نجح حمادى- دشنا –الوقف
عدد المقاعد 3
الدائرة الرابعة مقرها مركز ابو تشت
مكوناتها الإدارية مركزا : ابوتشت –فرشوط
عدد المقاعد 2
21 - محافظة الاقصر مخصص لها 3 مقاعد فردى ومقسمة الى 3 دوائر هى
الدائرة الاولى مقرها مركز قسم الاقصر
مكوناتها الإدارية مركزا : طيبة –الاقصر- قسم الاقصر
عدد المقاعد 1
الدائرة الثانية مقرها مركز القرنة
مكوناتها الإدارية مركزا : القرنة – ارمنت
عدد المقاعد 1
الدائرة الثالثة مقرها مركز اسنا
مكوناتها الإدارية مركز : اسنا
عدد المقاعد 1
22 - محافظة اسوان مخصص لها 5مقاعد فردى ومقسمة الى 4 دوائر هى
الدائرة الاولى مقرها قسم اول اسوان
مكوناتها الإدارية مراكز اسوان –دراو واقسام –اول اسوان –ثان اسوان –اسوان الجديدة
عدد المقاعد 2
الدائرة الثانية مقرها مركز كوم امبو
مكوناتها الإدارية مركز كوم امبو
عدد المقاعد 1
الدائرة الثالثة مقرها مركز نصر النوبة
مكوناتها الإدارية مركز نصر النوبة
عدد المقاعد 1
الدائرة الرابعة مقرها مركز ادفو
مكوناتها الإدارية مركز ادفو
عدد المقاعد 1
23 - محافظة الوادى الجديد مخصص لها مقعدين فردى ومقسمة الى دائرئتين
الدائرة الاولى مقرها قسم الخارجة
مكوناتها الإدارية مركز : باريس ، قسم الخارجة
عدد المقاعد 1
الدائرة الثانية مقرها مركز الداخلة
مكوناتها الإدارية مراكز : الداخلة – الفرافرة –بلاط
عدد المقاعد 1
24 - محافظة البحر الاحمر مخصص لها 3 مقاعد فردى وتضم3 دوائر
الدائرة الاولى مقرها قسم اول الغردقة
مكوناتها الإدارية اقسام : راس غارب –ثان الغردقة –اول الغردقة
عدد المقاعد 1
الدائرة الثانية مقرها قسم سفاجا
مكوناتها الإدارية اقسام : سفاجا-القصير –مرسى علم
عدد المقاعد 1
الدائرة الثالثة مقرها قسم الشلاتين
مكوناتها الإدارية قسما : الشلاتين –حلايب
عدد المقاعد 1
25 - محافظة شمال سيناء مخصص مقعدين فردى ومقسمة الى دائرتين
الدائرة الاولى مقرها قسم اول العريش
مكوناتها الإدارية اقسام : أول العريش - ثان العريش - ثالث العريش - رابع العريش - رفح - الشيخ زويد
عدد المقاعد 1
الدائرة الثانية مقرها قسم الحسنة
مكوناتها الإدارية اقسام : الحسنة – القسيمة –نخل –بئر العبد-رمانة
عدد المقاعد 1
26 - محافظة جنوب سيناء مخصص لها مقعدين فردى ومقسمة الى دائرتين
الدائرة الاولى مقرها قسم اول شرم الشيخ
مكوناتها الإدارية اقسام: اول شرم الشيخ - ثانى شرم الشيخ - دهب - نوبيع - سانت كاترين – طابا
عدد المقاعد 1
الدائرة الثانية مقرها قسم طور
مكوناتها الإدارية اقسام : الطور - راس سدر - ابو زنيمة - ابو رديس
عدد المقاعد 1