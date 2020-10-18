AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

طريقة تحضير كاتشي برياني البنجلاديشية

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 05:00 ص
كاتشي برياني من وصفة
كاتشي برياني من وصفة بنجلاديشي
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ

كاتشي برياني هي واحدة من الوصفات البنجلاديشية الشهيرة والتقليديةظظ الصحية، طبقها سوف يجذبك كثيرا يمكنك الاحتفال مع أفراد عائلتك في أي مناسبة خاصة بهذه الوصفة.

كشف موقع هيلثي عن المكونات اللازمة للطهي، كاتشي برياني من وصفة بنجلاديشية

المكونات تكفي من ٥ إلى ٦ أشخاص.

تحتاج 2 كجم من لحم الضأن.
تحتاج 1 كجم من أرز بولاو.
يحتاج السمن 1½ كوب.
تحتاج 5-7 بطاطس.
تحتاجين كوبين من البصل المفروم.
2 ملعقة كبيرة من معجون الزنجبيل.
1 ملعقة كبيرة من معجون الثوم.
1 ملعقة كبيرة من مسحوق الكمون مطلوب.
سوف تحتاج إلى 1 ملعقة كبيرة من مسحوق الفلفل الحار.
1½ كوب من الزبادي.
1 ملعقة صغيرة من مسحوق الجيفال.
نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الصولجان.
يحتاج مسحوق القرفة ملعقة صغيرة.
1 ملعقة صغيرة من القرنفل المطحون.
1 ملعقة صغيرة من مسحوق الهال الأخضر.
تحتاج 10-12 فلفل أسود.
تحتاج 8-10 برقوق مجفف.
8-10 قطع لوز.
10-12 أسعار الزبيب.
تحتاجين 4-5 ملاعق كبيرة من كورا.
يمكنك صب الملح حسب رغبتك.
يمكنك إضافة الكركم المطحون قليلًا لإضافة اللون.

طريقة عمل كاتشي برياني من وصفة بنجلاديشية

تحتاج أولًا إلى غسل لحم الضأن.
ثم تنقع في الملح لمدة 30 دقيقة.
ثم تقوم بتنظيف لحم الضأن مرة أخرى وتصريف الماء.
الآن اقلي البصل في السمن. استمر في القلي حتى تبدو مقرمشة.
الآن قم بسحق البصل بهدوء إلى قطع أخف.
رشي القليل من الكركم على البطاطس واقليها في نفس السمن.
ضع هذه جانبا.
الآن نقع لحم الضأن في 1 ملعقة كبيرة من الملح ، البصل المقلي ، الزنجبيل ، الثوم ، الكمون ، مسحوق الفلفل الحار ، الزبادي ، الجايفال ، الجيتري ، مسحوق القرفة ، مسحوق الهيل ، القرنفل ، الكيرا.
يُسكب لحم الضأن المتبل مع المزيج بالتساوي في وعاء لب كبير. ثم انتظر بضع دقائق.
ثم تغلي 6 أكواب من الماء مع ملعقة كبيرة من الملح في وعاء منفصل.
الآن يمكنك إضافة الأرز إلى الماء.
عندما ينضج الأرز ، تطفئ النار. بجانبه يمكنك استخدام مرشح لتصريف المياه في وعاء مختلف. ثم احتفظ بهذا الأرز لاستخدامه لاحقًا.
ثم اخلطي كوبًا من الماء من الأرز ونصف كوب من السمن وكذلك لحم الضأن في المقلاة.
الآن يمكنك تغطية المقلاة وتنتظر لمدة 30 دقيقة.
الآن يمكنك عمل مستوى من البطاطس المقلية والخوخ واللوز والزبيب. يمكنك وضعه في ذروة لحم الضأن.
الآن يمكنك تغطية لحم الضأن بالأرز. ثم تخلط ماء الأرز الدائم مع السمن.
عليك أن تتأكد من أن مستوى الماء يظل أعلى الأرز.
الآن يمكنك تغطيته والتأكد من أن الغطاء مقاوم للبخار. تأكد من أن الغطاء محكم الهواء. 
الآن أشعل نار الموقد واستمر في الطهي بحرارة متوسطة.
بعد الطهي لمدة 15 دقيقة ، ستخفض الحرارة وتستمر في تسخينها لمدة 60 دقيقة.
الآن ستكشف الغطاء وستجد رائحة البرياني المثيرة.
إذا وجدت أن الأرز غير مكتمل ، فاستمر في الطهي. ثم حركه في حليب دافئ معتدل وقم بتغطيته على نار خفيفة لمدة 10-15 دقيقة.
استمر في الطهي على نار خفيفة حتى ينضج الأرز واللحم.
حان الوقت الآن للخدمة. يمكنك أن تخلط الأرز مع لحم الضأن بشكل لائق وتقدم ساخنة.
يجب أن تحاول بالتأكيد الحصول على أفضل عرض تقديمي. يعتمد مذاق أي طعام جزئيًا على طريقة العرض.

AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بدون مواد كيماوية.. هندية تكشف سر خلطة الاندومي

طريقة عمل الأرز بالخلطة .. بالكبد والقوانص والسكر المحروق

طريقة تحضير السوسيس الجاهزة .. 6 وصفات مختلفة

طريقة تسوية السجق الجاهز بخطوات بسيطة

طريقة عمل اللحمة المشوحة

كيفية عمل وجبة الشوفان بـ أسهل طريقة

ترشيحاتنا

الارصاد تعلن عن موعد وأماكن سقوط الأمطار هذا الأسبوع.. فيديو

توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 18/10/2020 مهنيا وعاطفيا وصحيا

دار الإفتاء: سيدنا النبي خط أحمر.. لا يمكن تبرير إهانة مقدساتنا الدينية بذريعة حرية الرأي

اللهم اجرني في مصيبتي.. رانيا محمود ياسين توجه رسالة لمن شارك بعزاء والدها

سفير مصر في المغرب: فرجاني ساسي لن يعود مع الزمالك إلا بشرط

بعد الخسارة من الأهلي.. مدرب الوداد: لن نستسلم في القاهرة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسميا نيسان تطرح نافارا 2021 nissan navara .. صور

بيد الطبيعة.. الحجارة تشكل رسمة قطة على منحدر جبلي وتثير حيرة العلماء

بـ هاف ستومك.. شقيقة هنا الزاهد بإطلالة تبرز أنوثتها