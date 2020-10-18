طريقة تحضير كاتشي برياني البنجلاديشية

كاتشي برياني هي واحدة من الوصفات البنجلاديشية الشهيرة والتقليديةظظ الصحية، طبقها سوف يجذبك كثيرا يمكنك الاحتفال مع أفراد عائلتك في أي مناسبة خاصة بهذه الوصفة.

كشف موقع هيلثي عن المكونات اللازمة للطهي، كاتشي برياني من وصفة بنجلاديشية

المكونات تكفي من ٥ إلى ٦ أشخاص.

تحتاج 2 كجم من لحم الضأن.

تحتاج 1 كجم من أرز بولاو.

يحتاج السمن 1½ كوب.

تحتاج 5-7 بطاطس.

تحتاجين كوبين من البصل المفروم.

2 ملعقة كبيرة من معجون الزنجبيل.

1 ملعقة كبيرة من معجون الثوم.

1 ملعقة كبيرة من مسحوق الكمون مطلوب.

سوف تحتاج إلى 1 ملعقة كبيرة من مسحوق الفلفل الحار.

1½ كوب من الزبادي.

1 ملعقة صغيرة من مسحوق الجيفال.

نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الصولجان.

يحتاج مسحوق القرفة ملعقة صغيرة.

1 ملعقة صغيرة من القرنفل المطحون.

1 ملعقة صغيرة من مسحوق الهال الأخضر.

تحتاج 10-12 فلفل أسود.

تحتاج 8-10 برقوق مجفف.

8-10 قطع لوز.

10-12 أسعار الزبيب.

تحتاجين 4-5 ملاعق كبيرة من كورا.

يمكنك صب الملح حسب رغبتك.

يمكنك إضافة الكركم المطحون قليلًا لإضافة اللون.



طريقة عمل كاتشي برياني من وصفة بنجلاديشية

تحتاج أولًا إلى غسل لحم الضأن.

ثم تنقع في الملح لمدة 30 دقيقة.

ثم تقوم بتنظيف لحم الضأن مرة أخرى وتصريف الماء.

الآن اقلي البصل في السمن. استمر في القلي حتى تبدو مقرمشة.

الآن قم بسحق البصل بهدوء إلى قطع أخف.

رشي القليل من الكركم على البطاطس واقليها في نفس السمن.

ضع هذه جانبا.

الآن نقع لحم الضأن في 1 ملعقة كبيرة من الملح ، البصل المقلي ، الزنجبيل ، الثوم ، الكمون ، مسحوق الفلفل الحار ، الزبادي ، الجايفال ، الجيتري ، مسحوق القرفة ، مسحوق الهيل ، القرنفل ، الكيرا.

يُسكب لحم الضأن المتبل مع المزيج بالتساوي في وعاء لب كبير. ثم انتظر بضع دقائق.

ثم تغلي 6 أكواب من الماء مع ملعقة كبيرة من الملح في وعاء منفصل.

الآن يمكنك إضافة الأرز إلى الماء.

عندما ينضج الأرز ، تطفئ النار. بجانبه يمكنك استخدام مرشح لتصريف المياه في وعاء مختلف. ثم احتفظ بهذا الأرز لاستخدامه لاحقًا.

ثم اخلطي كوبًا من الماء من الأرز ونصف كوب من السمن وكذلك لحم الضأن في المقلاة.

الآن يمكنك تغطية المقلاة وتنتظر لمدة 30 دقيقة.

الآن يمكنك عمل مستوى من البطاطس المقلية والخوخ واللوز والزبيب. يمكنك وضعه في ذروة لحم الضأن.

الآن يمكنك تغطية لحم الضأن بالأرز. ثم تخلط ماء الأرز الدائم مع السمن.

عليك أن تتأكد من أن مستوى الماء يظل أعلى الأرز.

الآن يمكنك تغطيته والتأكد من أن الغطاء مقاوم للبخار. تأكد من أن الغطاء محكم الهواء.

الآن أشعل نار الموقد واستمر في الطهي بحرارة متوسطة.

بعد الطهي لمدة 15 دقيقة ، ستخفض الحرارة وتستمر في تسخينها لمدة 60 دقيقة.

الآن ستكشف الغطاء وستجد رائحة البرياني المثيرة.

إذا وجدت أن الأرز غير مكتمل ، فاستمر في الطهي. ثم حركه في حليب دافئ معتدل وقم بتغطيته على نار خفيفة لمدة 10-15 دقيقة.

استمر في الطهي على نار خفيفة حتى ينضج الأرز واللحم.

حان الوقت الآن للخدمة. يمكنك أن تخلط الأرز مع لحم الضأن بشكل لائق وتقدم ساخنة.

يجب أن تحاول بالتأكيد الحصول على أفضل عرض تقديمي. يعتمد مذاق أي طعام جزئيًا على طريقة العرض.