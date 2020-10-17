وفد المقاولون بالمغرب يزور بعثة الزمالك ويهدى درع الشركة لإسماعيل يوسف

زار وفد من شركة المقاولون العرب بالمغرب بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بمقر إقامتها بكازابلانكا للاطمئنان على أحوال البعثة قبل مواجهة الرجاء غدا .





وضم الوفد المهندس مصطفى أنور مدير عام شركة المقاولون العرب والمهندس عادل أحمد مدير الإدارة الفنية والمهندس محمد مصطفى مدير المشروعات .





والتقى الوفد بإسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة النادي ورئيس البعثة بالمغرب واللواء علاء مقلد وحمادة أنور عضوا المجلس وأمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة ونقلوا لهم دعم الشركة ووضع امكانياتها تحت أمرهم تقديرا لعراقة نادي الزمالك ودوره المجتمعى والوطني والرياضي.





وأهدى وفد المقاولون في نهاية الزيارة درع الشركة لإسماعيل يوسف رئيس البعثة والتقطوا الصور التذكارية مع مسئولو القلعة البيضاء متمنين للفريق الفوز فى موقعة الرجاء البيضاوي بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا غدا .