أخطاء شائعة تفعلها السيدات تسبب التصاق المقليات في الطاسة

تعد الأطعمة المقلية من الأكلات التي لا تستغرق الكثير من الوقت والمجهود في التحضير، ولكن التصاق الطعام المقلي خلال تحضيره في الطاسة من المشكلات التي تواجه العديد من السيدات، لهذا سنتعرف معًا على أهم الأخطاء التي تسبب التصاق المقليات في الطاسة.
الزيت البارد
يجب الانتباه لتسخين الزيت جيدًا قبل وضع الطعام، لأن وضع الطعام البارد مع زيت بارد من أهم الأسباب التي تسبب التصاق الطعام في الزيت وتفتته.
الطعام المبلل
يجب الانتباه لدرجة حرارة الطعام بحيث يكون في درجة حرارة الغرفة، ليس باردًا أو مثلجًا، مع الانتباه عند قلي طعام مسلوق أو مغسول، بأن يوضع جانبًا حتى يُصَفى تماما من المياه.
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التقليب المستمر
بمجرد وضع الطعام في الزيت الساخن والبدء في قليه، يجب تركه لدقيقة دون تقليب حتى تتناسب درجة حرارة الطعام والزيت معًا ويبدأ الطعام في النضج والتسوية الصحيحة، مع تجنب أن يذوب الطعام أو يلتصق في الزيت من كثرة التقليب، قبل أن تتم تسوية الوجه الموضوع بالزيت.