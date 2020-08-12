طريقة عمل كيك الطاسة.. خطوة بخطوة





مقادير كيك الطاسة

بيضة

2 ملعقة كبيرة كاكاو خام

نصف كوب كبير سكر

نصف كوب كبير لبن

ربع كوب كبير زيت

8 جرام بيكنج بودر

5 ملعقة كبيرة دقيق

1 ملعقة صغيرة خل

1 ملعقة صغيرة فانيليا









التزيين

3 كوب كراميل

3 كوب فول سوداني محمص مجروش

3 ملعقة كبيرة عسل أبيض

صوص شوكولاتة





طريقة تحضير كيك الطاسة

* في وعاء يخلط بيض وفانيليا ويخفق ثم يضاف الزيت والسكر مع استمرار الخفق ثم يضاف اللبن





* ثم يضاف دقيق وكاكاو وبيكنج بودر ثم يخفق جيدا





* ثم يوضع خليط الكيكة في طاسة وتغطى وتترك على النار حتى تنضج





* وتزين بكراميل وصوص شوكولاتة وعسل أبيض وفول سوداني



