طريقة عمل كيك الطاسة.. خطوة بخطوة

يُعد الكيك من الحلويات التى تفضلها العديد من السيدات، وتفضل تقديمها لأطفالها بطرق مختلفة، لذلك نُقدم لكِ طريقة عمل الكيك في الطاسة بوصفة سهلة ولذيذة.
مقادير كيك الطاسة
بيضة
2 ملعقة كبيرة كاكاو خام
نصف كوب كبير سكر
نصف كوب كبير لبن
ربع كوب كبير زيت
8 جرام بيكنج بودر
5 ملعقة كبيرة دقيق
1 ملعقة صغيرة خل
1 ملعقة صغيرة فانيليا
اقرأ ايضًا | أحلى من المحلات.. طريقة عمل المافن كيك
التزيين
3 كوب كراميل
3 كوب فول سوداني محمص مجروش
3 ملعقة كبيرة عسل أبيض
صوص شوكولاتة
طريقة تحضير كيك الطاسة
* في وعاء يخلط بيض وفانيليا ويخفق ثم يضاف الزيت والسكر مع استمرار الخفق ثم يضاف اللبن
* ثم يضاف دقيق وكاكاو وبيكنج بودر ثم يخفق جيدا
* ثم يوضع خليط الكيكة في طاسة وتغطى وتترك على النار حتى تنضج
* وتزين بكراميل وصوص شوكولاتة وعسل أبيض وفول سوداني