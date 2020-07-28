أحلى من المحلات.. طريقة عمل المافن كيك

المافن كيك من أشهى وأطعم أنواع الكيك ويمكنك التجديد فى طرق تقديم الكيك بإعداد ونقدم إليك طريقة المافن كيك للشيف إلهام فتحى
1 كوب توت مجفف أو طازج
1 1/2 كوب شوفان
1 حبة بيض
1 كوب دقيق
1 ملعقة كبيرة بيكنج باودر
1/3 كوب سكر
ملعقة صغيرة فانيليا
2 ملعقة كبيرة زيت نباتي
1 كوب حليب سائل
طريقة التحضير للكيك
فى وعاء إخلطي الدقيق والشوفان والبكينج بودر والسكر والفانيليا وفى وعاء اخر اخلطى الزيت والحليب والبيض جيدا
ثم أبدئى فى تقليب كافة المكونات وقلبي جيدًا حتى يمتزج كل المقادير.
أضيفي التوت الآزرق وقلبي الخليط مرة أخري ووزعي الخليط على قوالب المافن وإخبزي المافن في فرن ساخن سابقًا على حرارة 200 درجة مئوية