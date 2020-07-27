سهلة ومبتكرة.. 3 طرق مختلفة لتحضير الكيك

تشيز كيك , كب كيك . براونيز هل تبحثين عن طرق جديدة لتحضير الكيك إليك 3 وصفات من أفضل أنواع الكيك التى يفضلها الكبار والصغار يمكن تحضيرها بطريقة سهلة وسريعة وبمذاق لا يقاوم أحلى من المحلات على طريقة الشيف إلهام فتحي.





تشيز كيك بطريقة جديدة







المقادير لتحضير التشيز كيك

طريقة التحضير الكيك:

فى وعاء أخر قومى بضرب البياض جيدا ثم أضيفيه إلى الخليط السابق وأخيرا ضعي الخليط في قالب.



أدخليه الفرن لمدة 20 دقيقة، ثم أخرجيه وإتركيه ليبرد وزينيه بالشيكولاته والتوت.







كب كيك الشيكولاته

المقادير لتحضير الكب كيك ..

كوب زيت نباتى 2 بيض 2 كوب دقيق قطع شوكولاته سوداء نصف كوب بودره الشوكولاته ملعقه ملح صغيره كوب حليب

طريقة التحضير للكب كيك:

فى المضرب الكهربائى يتم خفق البيض والزيت والحليب ويتم إضافة الدقيق والملح و الاستمرار بالخلط. بعد دقائق يمكنك اضافه الشوكولاته الداكنة مع الاستمرار بالخلط. يتم وضع المكونات فى قالب ثم يتم وضعها فى الفرن لمده من 10 الى 15 دقيقه.

براونيز بصوص الشيكولاته



المقادير لتحضير الكيك

كوب سكر كوب سكر ناعم كوب حليب ملعقة كبيرة بكنج باودر 4 بيضات 2 ملعقة من القشدة سكر ناعم كوب من بسكويت الشاي المطحون جيدًا صوص شيكولاته

مكسرات

طريقة التحضير: فى العجان الكهربائى أخفقى البيض مع السكرو الحليب والزيت لمدة 5 دقائق. يضاف البسكويت والبكنج باودر للمزيج السابق.

يتم إضافة باقى المكونات بالتدريج.

تدهن الصينية بالزيت و يتم إضافة المكونات. فى الفرن على درجة حرارة 160درجة يتم إدخال صينية الكيك. بعدإخراجها من الفرن تزين بصوص الشيكولاته والمكسرات.

5مكعبات جبنة كريمية3 بيضاتنصف كوب شيكولاته بيضاءفى وعاء قومي بتسيح الشيكولاته و أضيفي الجبنة الكريمة وإستمري في التقليب ثم أضيفي صفار البيض