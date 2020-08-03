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مرأة

وفري فلوسك.. إليك طريقة عمل عجينة البان كيك

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 06:48 م
البان كيك
البان كيك
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رشا عوني
يشتهي الأطفال والكبار تناول البان كيك بنكهات عديدة ، فهو حلوى مميزة وسهلة التحضير ويمكنك تعلمها في المنزل دون الحاجة لشرائها جاهزة، فهو يصلح لوجبات الإفطار والعشاء ويمكنك إضافة العديد من النكهات له سواء الحلو أو الحادق . 

إليكي طريقة عمل عجينة البان كيك للشيف سالي فؤاد في البيت بخطوات سهلة وسريعة .. 

مكونات عجينة البان كيك : 

1 كوب دقيق
1 كوب حليب سائل
2 ملعقة كبيرة سكر
1 بيضة
1/2 ملعقة صغيره بايكنج باودر
رشة ملح
1 ملعقة صغيره فانيليا 

طريقة عمل عجينة البان كيك 
في وعاء اخلطي الدقيق والملح والسكر والبيكنج باودر ثم ضيفي الحليب والبيضة واخفقي المكونات جيدا

في وعاء آخر صغير اخلطي الفانيليا مع رشة خل صغيرة واسكبي هذا الخليط على مزيج الدقيق

قلبي المكونات جيدا حتى تحصلي على خليط متجانس وهكذا تكون عجينة البان كيك جاهزة 

في مقلاة غير لاصقة ضعي نقطة زيت وابدأي في وضع كمية من عجين البان كيك في شكل دائري 

اتركيها على كل ناحية دقيقة ثم اقلبيها ، وكرري العملية حتى تنتهي من كافة عجينة البان كيك 

على حسب رغبتك زينيها إما بالعسل أو المربى أو القرفة أو السكر وقدميها ساخنة . 
وفري فلوسك.. إليك طريقة عمل عجينة البان كيك
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