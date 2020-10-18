AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

"الإعلاميين" تدعو لاجتماع عاجل لبحث واتخاذ موقف صارم ضد تصريحات هيكل

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 12:47 ص
نقيب الإعلاميين
نقيب الإعلاميين
Advertisements
حمادة خطاب
دعا طارق سعده نقيب الاعلاميين، مجلس النقابة الى اجتماع عاجل لبحث تجاوزات أسامة هيكل وزير الإعلام المستمرة ضد الاعلام المصري، وفق بيان النقابة. 

وقال نقيب الاعلاميين إن هيكل ينشر أخبارا وإحصائيات غير صحيحة وغير دقيقة عن الإعلام المصري، وذلك عندما يقول إن الأعمار أقل من٣٥ سنة لا يشاهدون التليفزيون المصري وهم من يمثلون من ٦٠: ٦٥ في المائة من الشعب المصري دون الاستناد على مصدر رسمي لهذه الإحصائيات  في الوقت الذي يؤكد فيه الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء (أهل التخصص ) وببيانات دقيقة أن الغالبية العظمى من الشعب المصري تعتمد على التليفزيون المصري كمصدر رئيسي للمعلومات والاخباو، وحددت دراسة الجهاز ان نسبة مشاهدة التليفزيون تصل الى ٥٧.٦٪؜ في الريف ، وفِي الحضر ٥١.٢٪؜ بالاضافة الى ٢٦.٥٪؜ يلجأون الى الفضائيات ،و٨.٦٪؜ يلجأون للآسر والاصدقاء ٧٪؜ من الأسر تلجأ الى الانترنت ٢.٥٪؜ الى العموم.

وأضاف سعدة في بيان له أن الوزير يمارس اللا مهنية، حيث لايستند في بياناته وتصريحاته على مصادر رسمية فماذا يفعل هيكل؟ 

وأضاف نقيب الإعلاميين أن ما يفعله هيكل لا يمكن السكوت عليه وتحديدا أنه افتعل وما زال يفتعل مشكلات مع كثير من مؤسسات الدولة، ولا يركز في اختصاصاته وفي وضع سياسات إعلامية لإبراز إنجاز الدولة.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الإعلاميين تعقد اجتماعا استعدادا لمتابعة التغطية الإعلامية لانتخابات مجلس الشيوخ

نعيش عرسا ديمقراطيا.. نقيب الإعلاميين يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ

أطباء الأسنان: النقابة تقوم بعمل أسعار استرشادية لـ 4 درجات لـ علاج الأسنان

نقابة الإعلاميين تعلق على اختيار طارق سعدة ضمن أعضاء مجلس الشيوخ

بعد تعيينه بالشيوخ.. نقيب الإعلاميين: لا توجد أزمة في الحصول على عضوية النقابة

نخبة من كبار الصحفيين والإعلاميين يزينون قائمة تعيينات الشيوخ.. والنواب الجدد يتحدثون لـ صدى البلد عن دعم الصحافة والإعلام

ترشيحاتنا

طلب من تلاميذه معرفة مكان الضحية| مفاجأة بشأن منفذ حادث ذبح مدرس باريس

بالأبيض الأنيق.. كارولين عزمى تخطف الأنظار بإطلالة جريئة.. شاهد

بدون أدوية.. 5 أطعمة تعالج قرحة المعدة في دقائق

الشناوي يمنع الوداد من تسجيل هدف التعادل ويتصدى لركلة جزاء

ماذا يحدث للجسم عند تناول كوب من القهوة صباحا

بعد طلب التعاقد معه.. رهبة فشل موسيماني في الأهلي تطارد زواني (خاص)

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شيفروليه تختبر سلفرادو 1500 chevrolet silverado ذاتية القيادة .. صور

فوكسكون لتجميع هواتف آيفون تطرح منصة سيارات كهربائية جديدة.. صور

بالأبيض الأنيق.. كارولين عزمى تخطف الأنظار بإطلالة جريئة.. شاهد