AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

مصنوعة من الياقوت.. سعر خرافي لـ ساعة تامر حسني

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 08:32 ص
تامر حسني
تامر حسني
Advertisements
هاجر هانئ
حرص الفنان تامر حسني على مشاركة متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي أنستجرام، بصورة من البوستر الدعائي الأول الألبوم الجديد خليك فولاذي.

ظهر تامر حسني  فى الصورة بإطلالة عصرية،  حيث  بنطلون جينز غامق مع تي شيرت أبيض بسيط لا يحمل أي نقوشات و نسق معهما جاكيت كاجوال أتسم بألوانه المتعددة.

اقرأ أيضا..

ولفت تامر حسني  الأنظار بمجموعة من إكسسوارات اليد العصرية والمتناسقة مع ملابسه، كما أكمل إطلالتها بساعة يد قيمة من ماركة Richard Mille وهي تعد من أغلى الماركات حول العالم.


تميزت ساعة تامر حسني بأنها مصنوعة بالكامل من الياقوت لذا لم يتمكن ريتشارد ميل من صنع سوى 10 منها، كما تتسم بشكلها الهندسي، قدرت صفحة "ايجيبت واتش ورلد" على انستجرام ثمن الساعة  2,020,000 دولار.

وحقق تامر حسني نجاحا كبيرا خلال ال ٢٤ ساعة الماضية من خلال احدث اعماله الغنائية "مابطلناش إحساس"، الذى طرحها مؤخرًا من ألبومه الجديد "خليك فولاذى".

وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا سواء على مستوى إشادة الجمهور وخاصة علي صفحات مواقع التواصل الاجتماعي أو أرقام نسب المشاهدة على يوتيوب فور طرحها، وتخطت 4 ملايين مشاهدة فى أقل من يوم واحد.

مصنوعة من الياقوت.. سعر خرافي لـ ساعة تامر حسني
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد ساعات من طرحه.. كليب اختراع لـ تامر حسني ومحمود العسيلي يتخطى 600 ألف مشاهدة

بعد ساعات من طرحها.. اختراع لـ تامر حسني والعسيلي تقترب من مليون مشاهدة على يوتيوب

اختراع لـ تامر حسني ومحمود العسيلي تريند رقم 1 على يوتيوب

تامر حسني يطرح ألبومه الجديد «خليك فولاذي» خلال أيام

كليب اختراع لـ تامر حسني ومحمود العسيلي يتخطى 20 مليون مشاهدة

أحدث أغانيه.. تامر حسني يواصل الترويج لـ «خليك فولاذي»

ترشيحاتنا

أخبار التوك شو.. أحمد موسى: أبو العينين رفض ابتزاز وتهديد الإخوان له بالقتل.. وزير التعليم: إطلاق 3 قنوات تليفزيونية لشرح الدروس للطلاب.. وباقات إنترنت لطلبة الجامعات

حضن قفشة ونهاية حلم المغرب .. صحف جنوب إفريقيا تتغنى بـ موسيماني بعد فوز الأهلي على الوداد

فتحي مبروك: موسيماني حقق شيئا نادرا مع الأهلي أمام الوداد

شاهد.. بعثة الأهلي تغادر مطار محمد الخامس في طريق العودة للقاهرة

مواصفات تويوتا ميراي 2021 toyota mirai الجديدة.. صور

بعد هدف محمد صلاح.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

باللون الأسود.. إيمي طلعت زكريا تتألق في أحدث جلسة تصوير

مصنوعة من الياقوت.. سعر خرافي لـ ساعة تامر حسني

خسارة الوزن أبرزها.. فوائد مذهلة لتناول ملعقة من خل التفاح في الصباح