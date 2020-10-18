مصنوعة من الياقوت.. سعر خرافي لـ ساعة تامر حسني

حرص الفنان تامر حسني على مشاركة متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي أنستجرام، بصورة من البوستر الدعائي الأول الألبوم الجديد خليك فولاذي.





ظهر تامر حسني فى الصورة بإطلالة عصرية، حيث بنطلون جينز غامق مع تي شيرت أبيض بسيط لا يحمل أي نقوشات و نسق معهما جاكيت كاجوال أتسم بألوانه المتعددة.





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ولفت تامر حسني الأنظار بمجموعة من إكسسوارات اليد العصرية والمتناسقة مع ملابسه، كما أكمل إطلالتها بساعة يد قيمة من ماركة Richard Mille وهي تعد من أغلى الماركات حول العالم.









تميزت ساعة تامر حسني بأنها مصنوعة بالكامل من الياقوت لذا لم يتمكن ريتشارد ميل من صنع سوى 10 منها، كما تتسم بشكلها الهندسي، قدرت صفحة "ايجيبت واتش ورلد" على انستجرام ثمن الساعة 2,020,000 دولار.





وحقق تامر حسني نجاحا كبيرا خلال ال ٢٤ ساعة الماضية من خلال احدث اعماله الغنائية "مابطلناش إحساس"، الذى طرحها مؤخرًا من ألبومه الجديد "خليك فولاذى".





وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا سواء على مستوى إشادة الجمهور وخاصة علي صفحات مواقع التواصل الاجتماعي أو أرقام نسب المشاهدة على يوتيوب فور طرحها، وتخطت 4 ملايين مشاهدة فى أقل من يوم واحد.



