مصنوعة من الياقوت.. سعر خرافي لـ ساعة تامر حسني

View this post on Instagram

اسمع الان اغنية " مبطلناش احساس " من ألبوم " خليك فولاذي " من إنتاج وتوزيع روتانا كلمات / محمد القاياتي الحان / محمد حمزه توزيع / أمين نبيل ميكساچ / هاني محروس ماستر / چلال حمداوي إدارة إنتاج / هاني صليب إنتاج فني TH production هاني زهران