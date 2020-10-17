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مكياج صاخب و فستان ملفت.. زوجة تامر حسني تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

السبت 17/أكتوبر/2020 - 08:34 ص
زوجة تامر حسنى
زوجة تامر حسنى
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هاجر هانئ
حرصت مصممة الأزياء المغربية بسمة بوسيل وزوجة الفنان تامر حسني على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الإنستجرام، بصورة جديدة لها من أحدث ظهور.

خطفت زوجة تامر حسني الأنظار في الصورة بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستانا قصيرا للغاية يصل أعلى الركبة و ذا أكمام طويلة  باللون الأسود الذي لا يحمل اي نقوشات أو تطريزات و اتسم التصميم بأنه كشف عن قوامها المثالي.

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وتزينت زوجة تامر حسني بمجموعة من الإكسسوارات و المجوهرات العصرية و الانيقة التي منحتها إطلالة متكاملة، وقد نالت صورتها إعجاب متابعيها على موقع التواصل الأجتماعي.

أما من الناحية الجمالية، لافتت زوجة تامر حسني الأنظار بمكياجها الصاخب و الغير تقليديالذي كشف عن جمال ملامحها، فيما اعتمدت على تسريحة شعر بسيطة و متناسقة مع إطلالتها.
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