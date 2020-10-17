مكياج صاخب و فستان ملفت.. زوجة تامر حسني تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة





خطفت زوجة تامر حسني الأنظار في الصورة بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستانا قصيرا للغاية يصل أعلى الركبة و ذا أكمام طويلة باللون الأسود الذي لا يحمل اي نقوشات أو تطريزات و اتسم التصميم بأنه كشف عن قوامها المثالي.





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وتزينت زوجة تامر حسني بمجموعة من الإكسسوارات و المجوهرات العصرية و الانيقة التي منحتها إطلالة متكاملة، وقد نالت صورتها إعجاب متابعيها على موقع التواصل الأجتماعي.





أما من الناحية الجمالية، لافتت زوجة تامر حسني الأنظار بمكياجها الصاخب و الغير تقليديالذي كشف عن جمال ملامحها، فيما اعتمدت على تسريحة شعر بسيطة و متناسقة مع إطلالتها.