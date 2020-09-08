بملابس صيفية.. زوجة تامر حسني تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

شاركت بسمة بوسيل زوجة الفنان تامر حسني متابعيها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.





وتألقت زوجة تامر حسني في الصور بإطلالة كاجوال، حيث ارتدت بنطلون جينز باللون الأسود و نسقت معه سترة قطنية مطبوعة و ذا أكمام مكشوفة، وتميزت هذه الإطلالة بأنها كشفت عن رشاقتها.





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وأكملت بسمة بوسيل إطلالتها بمجموعة من الإكسسوارات العصرية و الأنيقة، فيما ارتدت قبعة متوسطة الحجم باللون الأسود وظهرت بنظارة شمس صغيرة للغاية وذات عدسات سوداء.





ومن الناحية الجمالية، اعتمدت زوجة تامر حسني على خصلات شعرها القصير المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الترابية.



