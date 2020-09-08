AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بملابس صيفية.. زوجة تامر حسني تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 12:34 ص
زوجة تامر حسني
زوجة تامر حسني
Advertisements
هاجر هانئ
شاركت بسمة بوسيل زوجة الفنان تامر حسني متابعيها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

وتألقت زوجة تامر حسني في الصور بإطلالة كاجوال، حيث ارتدت بنطلون جينز باللون الأسود و نسقت معه سترة قطنية مطبوعة و ذا أكمام مكشوفة، وتميزت هذه الإطلالة بأنها كشفت عن رشاقتها.

اقرأ إيضا..

وأكملت بسمة بوسيل إطلالتها بمجموعة من الإكسسوارات العصرية و الأنيقة، فيما ارتدت قبعة متوسطة الحجم باللون الأسود وظهرت بنظارة شمس صغيرة للغاية وذات عدسات سوداء.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت زوجة تامر حسني على خصلات شعرها القصير المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على  الألوان الترابية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هنا الزاهد تستعرض جمالها بدون مكياج.. شاهد

بـ ماكياج جذاب| رشا مهدي تستعرض جمالها على إنستجرام

بمكياج صاخب.. زوجة تامر حسني تستعرض جمالها بهذه الإطلالة

بإطلالة أنيقة.. بسمة بوسيل تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

على البحر.. بسمة بوسيل تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

بملابس كاجوال .. خطيبة أحمد سعد تخطف الأنظار في أحدث ظهور لهما

ترشيحاتنا

الأهلي يقصف جبهة رمضان صبحي: الراحلون خرجوا من التاريخ غير مأسوف عليهم

تامر أمين يكشف مفاجأة جديدة عن سيارة ياسمين صبري.. فيديو

مش فارق ولا مؤثر.. مجدي عبدالغني عن انضمام رمضان صبحي لـ بيراميدز

رسميا .. بيراميدز يعلن التعاقد مع رمضان صبحي | فيديو

تعرف على أبرز ما سيعلنه وزير التعليم غدا بشأن العام الدراسي الجديد

شاهد.. لأول مرة الصين تعرض عينات من لقاحها المضاد لـ كوفيد - 19

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ظهور نادر لـ روبرت دي نيرو بالكمامة في شوارع ولاية نيويورك.. صور

بورش كايمان GT4 تحصل على تحديثات موديل 2021 .. صور

بملابس كلاسيك .. شقيقة هنا الزاهد تخطف الأنظار بإطلالة رقيقة .. شاهد