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فن

تريند رقم 4.. مبطلناش إحساس لـ تامر حسني تقترب من مليونى مشاهدة

السبت 17/أكتوبر/2020 - 02:42 م
صدى البلد
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آيه عاطف
حققت أغنية "مبطلناش احساس" لـلفنان تامر حسني، نجاحا كبيرًا، حيث اقتربت من كسر حاجز الـ 2 مليون مشاهدة بعد يوم من طرحها عبر القناة الرسمية على موقع "يوتيوب"، وإحتلت التريند رقم 4.

وتقول كلمات الأغنية: "كبرنا وعقلنا مبقاش كلامهم يشغلنا .. ولا بنهتم نعرف ناس بتهملنا .. كبرنا وفهمنا عرفنا ان الوجع اوقات بيجي ويمشي بس عشان يعلمنا".

بطلنا نقيس مقامتنا بعيون الناس .. مش كل الناس بتشوف ولا كل الناس تتقاس .. بطلنا نحب زيادة مبطلناش احساس ..سيبنا اللي بيسبنا .. وبطل بعده يتعبنا بقينا مع اللي فاز بقلوبنا وكسبنا".

أغنية "مبطلناش احساس" كلمات: محمد القاياتي، الحان: محمد حمزه، توزيع: أمين نبيل ميكس: هاني محروس، ماستر: جلال حمداوي، ومدير انتاج: هاني صليب.
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