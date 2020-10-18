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توك شو

نشاط وحيوية الصباح.. تمارين رياضية سهلة لحرق الدهون

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 08:37 ص
تمارين رياضية
تمارين رياضية
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فرح علاء الخولي
قدمت الإعلامية فرح سعيد، وخبير اللياقة البدنية حسام أبو هاشم، مجموعة من التمارين الرياضية الخاصة بتقوية عضلات الجسم، والتي تساعد على حرق الدهون بشكل كبير، من خلال التمرين بالأوزان.

وأوضح حسام أبو هاشم أنه يمكن أداء التمارين في أي مكان مناسب للمساحة، حتى وإن لم يكن مغطى كالجيم، وهذه التمارين تساعد في تعديل شكل الجسم، ومن الأفضل أن يكون هناك شريك لك في التمارين لرفع مستوى المنافسة وعدم الشعور بالملل أو الضجر.

وأكد «أبو هاشم»، خلال برنامج "صباح البلد" على قناة "صدى البلد" اليوم، الأحد، أن هذه التمارين مهمة للغاية وعلى الجميع الحرص على ممارستها باستغلال أي مساحة خالية لديهم سواء في المنزل أو العمل أو الجيم.

وأشار إلى أن هذه التمارين ستقدم لجميع الأعمار على حسب وزن كل شخص وتتطلب معرفة القدرات الخاصة لكل جسد ومقدار تحمله.
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