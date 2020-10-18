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برلمان

وكيل نقل النواب: توطين صناعات السكك الحديد فى مصر نقلة نوعية بالمنظومة

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 11:50 ص
السكك الحديدية
السكك الحديدية
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فريدة محمد
أكد النائب محمد عبدالله زين الدين، وكيل نقل النواب، ونائب إدكو، أن تأسيس الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ وذلك بغرض القيام بتصنيع وإصلاحات عربات السكك الحديدية وإحلالها وتجديدها؛ بهدف توطين هذه الصناعة، تعد نقلة نوعية في منظومة السكة الحديد في مصر، حيث إن عملية التوطين تعني إتاحة فرص عمل  توفر على خزينة الدولة ملايين الدولارات التى نستورد بها ما نحتاجه من معدات وآلات وغيرها فضلا عن إمكانية تصدير ما يزيد على حاجتنا وإدخال ملايين الدولارات إلى البلاد.

وأشار وكيل نقل النواب فى بيان صحفى له، إلى أن توطين هذه الصناعة من شأنها ضمان التحديث المستمر للسكة الحديد والتوسع في تطبيق خطة نقل البضائع عبر السكك الحديدية وتصدير هذه الصناعة الجديدة الى دول العالم وخاصة إفريقيا، في ظل التقدم الذي تشهده مصر حاليا فى كافة المجالات الاقتصادية مما يعني الحاجة إلى شبكة حديثة من السكك الحديدية تلبى مطالب الاستثمارات الجديدة وتساعد فى الوقت نفسه على جذب الاستثمارات الأجنبية.

وأضاف أن تكاتف الدولة من أجل توفير التمويل اللازم لقيام هذه الصناعة  تعد نقلة حضارية وعنوانا جديدا لمصر أمام العالم، وأن نجاح مصر فى توطين هذه الصناعة سيوفر العملة الأجنبية و فتح أسواق تصديرية للخارج لتصدير منتجات هذه الصناعة فضلا عن اكتساب الخبرات المتقدمة من خلال الاطلاع على أسرار هذه الصناعة نتيجة الاستفادة من الخبرات الأجنبية المتخصصة فى ذلك.
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