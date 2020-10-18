رئيس جامعة حلوان يتفقد انتظام الدراسة وتطبيق الإجراءات الاحترازية في الكليات

أجرى الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان جولة تفقدية داخل مدرجات الجامعة لمتابعة انتظام العملية التعليمية والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، وذلك بصحبة السادة النواب وعمداء الكليات، يأتى ذلك عقب طفرة هائلة من أعمال التطوير والتحديث التي شملت العديد من المدرجات وقاعات التدريس.





وزير التعليم العالي يتابع انتظام سير العملية التعليمية وسط اجراءات احترازية مشددة





حيث اطمأن رئيس جامعة حلوان خلال جولته على انتظام محاضرات الطلاب في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة مؤكدًا أن هدف الجامعة هو تحقيق الجودة التعليمية، وتقديم خدمات تتناسب مع احتياجات الطلاب ومتطلباتهم إلى جانب الحفاظ على صحتهم وسلامتهم.





وشدد رئيس الجامعة علي ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية دون تهاون من ارتداء للكمامات وحفاظ على التباعد في ظل قيام الجامعة بعملية تطهير وتعقيم مستمرة للمدرجات، إلى جانب وضع مجموعة من العلامات واللوحات الإرشادية التي تتضمن قواعد الوقاية من فيروس كورونا المستجد وإرشادات أخرى للحفاظ على التباعد الاجتماعي بين الطلاب وذلك في إطار خطة الجامعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد ومنع انتشار العدوى حرصًا على صحة وسلامة الطلاب خلال العملية التعليمية.





تأتي هذه الجولة عقب عملية تطوير للعديد من المدرجات بالجامعة وفق أحدث النظم والتقنيات العالمية، وتزويدها بأحدث الأجهزة وأدوات التواصل التعليمية وكل ذلك فى إطار خطة الدولة للتحول الرقمى ومواكبة التطور العالمى مما يسهم فى إعداد كوادر قادرة على المنافسة فى سوق العمل محليا ودوليا.



