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أخبار البلد

الرئاسة الكورية تدعم مرشحة سيول لرئاسة منظمة التجارة العالمية

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 11:52 ص
مقر منظمة التجارة
مقر منظمة التجارة العالمية
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محمد وديع

قال المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي، عقب الإعلان عن أسماء المتأهلين للجولة الأخيرة لقيادة منظمة التجارة العالمية، إن الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه-إن" أصدر تعليماته إلى حكومته بتركيز كل الجهد على مساعدة وزيرة التجارة "يو ميونغ-هي" للفوز لتصبح رئيسة منظمة التجارة العالمية (WTO).


كما أجرى الرئيس "مون" مكالمة هاتفية مع "يو" قال فيها: "لقد أبليت بلاء حسنًا في ظل ظروف صعبة"، وشكرت "يو" الرئيس "مون" على دعمه النشط لها، بينما طلب منها الرئيس "مون" أن تخبره في أي وقت بالطريقة التي تستطيع بها الحكومة مساعدتها بشكل أفضل.


ونُقل عن الرئيس قوله: "سيتعين على الحكومة دعم محاولة يو من خلال تركيز كل الجهود من أجل تطوير نظام التجارة متعدد الأطراف وتوسيع نظام التجارة الحرة".


وأرسل الرئيس "مون" رسائل شخصية إلى 35 دولة، كما أجرى محادثات هاتفية مع قادة خمس دول، بما في ذلك المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل"، والرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" طالبًا منهم أن يدعموا "يو".


وهذه هي المرة الأولى التي يصل فيها مرشح كوري جنوبي إلى الجولة الأخيرة في السباق على منصب رئاسة منظمة التجارة العالمية، الذي تستمر ولايته أربع سنوات.

وتدعم كوريا الجنوبية بقوة مرشحتها لمنصب الأمين العام لمنظمة التجارة العالمية حتى تعود لطبيعتها في مواجهة أزمة شلل الوظائف.

وأضافت أنه من المستحسن انتخاب المرشحة الكورية يو ميونغ هي ، التي يمكنها التوسط بين الولايات المتحدة والصين والدول المتقدمة والدول النامية.

وأكدت أن "يو ميونج هي" ، لديها عقود من الخبرة في توقيع العديد من اتفاقيات التجارة الحرة وأثبتت خبرتها في التجارة والتبادل التجاري، وهي الشخص المناسب لقيادة إصلاح منظمة التجارة العالمية.

وتابعت، بلادنا هي الدولة الوحيدة التي قفزت من مصاف الدول المتخلفة إلى دولة متقدمة من خلال الازدهار المشترك مع شركائها التجاريين ، وليس الاعتماد على الإمبريالية التي حشدت الاستغلال الاستعماري، كما تخطط المرشحة لنشر المعرفة الكورية في البلدان النامية والمشاركة بنشاط في جهود إصلاح منظمة التجارة العالمية بانتخاب المرشحة يو ميونغ هي.
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