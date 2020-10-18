هنموت بسببك .. شاهد سيدة تعتدي على أحد المتسوقين لرفضه ارتداء الكمامة





وحسب ما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، فإن السيدة الأربعينية قامت بضرب شاب أسمر في بريطانيا ، ووجهت له السباب بسبب عدم إكتراثه بتعليمات الامن على بوابة الدخول بإرتداء الكمامة .





وطالب العامل على البوابة الشاب بإرتداء الكمامة، إلا أنه استفزه و لم يرتديها و وجد صفعة تأتيه من الخلف من سيدة أربعينية تأمره بإرتداء الكمامة و إتباع تعليمات الأمن كالباقيين .





وانتشر مقطع الفيديو الخاص بالسيدة التي صفعت الشاب أمام مركز التسوق ، و ظهر السيدة في المقطع و هي تطالب الشاب بإرتداء الكمامة و هي تصيح قائلة " سنموت جميعا بسببك " .





اعتدت سيدة بالضرب على احد الشباب المتسوقين، في مركز للتسوق في بريطانيا بسبب رفضه لتعليمات الأمنم بإرتداء الكمامة قبل الدخول إلى مركز التسوق .