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منوعات

هنموت بسببك .. شاهد سيدة تعتدي على أحد المتسوقين لرفضه ارتداء الكمامة

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 04:16 م
صدى البلد
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مريم صليب
اعتدت سيدة بالضرب على احد الشباب المتسوقين، في مركز للتسوق في بريطانيا بسبب رفضه لتعليمات الأمنم بإرتداء الكمامة قبل الدخول إلى مركز التسوق . 

وحسب ما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية  ، فإن السيدة الأربعينية قامت بضرب شاب أسمر في بريطانيا ، ووجهت له السباب بسبب عدم إكتراثه بتعليمات الامن على بوابة الدخول بإرتداء الكمامة . 

وطالب العامل على البوابة الشاب بإرتداء الكمامة، إلا أنه استفزه و لم يرتديها و وجد صفعة تأتيه من الخلف من سيدة أربعينية تأمره بإرتداء الكمامة و إتباع تعليمات الأمن كالباقيين . 

وانتشر مقطع الفيديو الخاص بالسيدة التي صفعت الشاب أمام مركز التسوق ، و ظهر السيدة في المقطع و هي تطالب الشاب بإرتداء الكمامة و هي تصيح قائلة " سنموت جميعا بسببك " . 

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