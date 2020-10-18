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حوادث

مرتضى منصور مُنفعلاً أمام مجلس الدولة: مستقبل الزمالك بينهار

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 03:01 م
مرتضي منصور
مرتضي منصور
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كتب محمد زهير
أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المقال، أن مستقبل النادى ينهار بسبب قرار العزل خاصة أنه مقبل على نهائى بطولة ووجب عليه كرئيس للنادى مساندة الفريق الأول، مشيرًا إلى أن النادى مشترك به 50 مليون مصري ممنوعون من التظاهر على قرارات اللجنة.

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جاء ذلك أثناء مرافعته في جلسة الطعن المقام منه على قرار اللجنة الأولمبية بعزله من رئاسة النادي، حيث شهدت قاعة محكمة القضاء الادارى حالة من الجدل ووجه مرتضى لمحامى الأولمبية تهمة التزوير، أثناء مرافعته أمام المحكمة.

وتوافد المحامون والمدعون إلى مقر مجلس الدولة لحضور طعن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على قرار اللجنة الأولمبية الصادر بوقفه وعزله من منصبه.

وتنظر محكمة القضاء الإداري اولى جلسات الطعن ضد قرار اللجنة الأوليمبية بوقفه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات والدعوة لعقد جمعية عمومية لنادي الزمالك لانتخاب رئيس جديد للنادي.

ويحضر مرتضي منصور للترافع امام المحكمة في طعنه الذي اختصم فيه كلاً من وزير الشباب والرياضة وهشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية وعمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المعينة من الاتحاد الدولي لكرة القدم لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم.

يذكر أن اللجنة الاولمبية أصدرت قرارا في 4 أكتوبر الجاري بوقف مرتضي منصور عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات ودعوة أعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك بعقد جمعية لانتخاب رئيس جديد للنادي، وذلك استنادا لوجود مخالفات ارتكبها منصور -على حد قول اللجنة في قرارها.
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