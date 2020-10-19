طائر السمان.. أشهر الطيور المهاجرة إلى سيناء.. شاهد

يعد طائر السمان، من أشهر الطيور البرية المهاجره، والتي يهوا الإنسان اصطيادها في موسم الصيد، ويتمتع طائر السمان بلحم شهي ولذيذ.
وطائر (السمان) هو السلوى الذى ورد ذكرة أكثر من مرة فى القرآن الكريم فى أثناء رحلة تية بنى أسرائيل بسيناء.
والسمان ليس فقط منتجا للحوم ولكنه غزير في إنتاج البيض لذلك فهو أحد أهم المشاريع الناحجة التي يلجأ اليها صغار المربيين.
يقول عبد العزيز الغالي رئيس شعبة الفنادق بالغرفة التحارية بمحافظة شمال سيناء ، ان «بيض السمان» يتميز بإحتوائه على المكونات الغذائية التي تجعله من أكثر أنواع البيض أهمية لصحة جسم الإنسان.
حيث تصل البروتينات التي توجد في بيض السمان، الي أربعة أضعاف البروتين الموجودة في بيض الدجاج، خصوصا فيتامين "ب" المركب، كما ان نسبة الحديد والبوتاسيوم التي تبلغ خمسة أضعاف ما هو موجود في بيض الدجاج.
ويخفف «بيض السمان» من أعراض الحساسية، لأنه يحتوي على بروتين لا يسبب أي حساسية في الجسم، كما أنه من أفضل الأدوية لقرحة المعدة، وأمراض القولون، والتهابات الإثني عشر، وكافة أمراض الجهاز الهضمي.
كما أنه يخلص الجسم من مرض فقر الدم نتيجة غناه بالحديد، فالحديد يساعد على إنتاج هيموجلوبين الدم، كما يحتوي على البوتاسيوم المهم لكرات الدم البيضاء التي تعمل على مقاومة السموم الموجودة في الدم.
ويقي «بيض السمان» من أمراض القلب، ومفيد للمرضى الذين يعانون من مرض السكر، ومرض السل، ومن يعانون من الحصى في الكلى والمرارة، وينصح به لمرضى الربو فهو يساعد في تحسين وظيفة الرئة.
ويلعب «بيض السمان» دور كبير في تجديد نشاط الدماغ، ويحسين الذاكرة، لذلك هو مفيد لمن يعاني من مرض الزهايمر، وجيد في التقليل من أعراض الشيخوخة.
ولقد أدى أنتشار ثقافة طهى وتناول السمان ألى الأهتمام بأنشاء مزارع لأنتاجة في العريش ، ليتوفر على مدار العام حيث أنة يمثل نوع جيد ومحبوب من بروتين اللحم الأبيض وبيضة عالى الجودة.
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وطائر (السمان) هو السلوى الذى ورد ذكرة أكثر من مرة فى القرآن الكريم فى أثناء رحلة تية بنى أسرائيل بسيناء.
والسمان ليس فقط منتجا للحوم ولكنه غزير في إنتاج البيض لذلك فهو أحد أهم المشاريع الناحجة التي يلجأ اليها صغار المربيين.
يقول عبد العزيز الغالي رئيس شعبة الفنادق بالغرفة التحارية بمحافظة شمال سيناء ، ان «بيض السمان» يتميز بإحتوائه على المكونات الغذائية التي تجعله من أكثر أنواع البيض أهمية لصحة جسم الإنسان.
حيث تصل البروتينات التي توجد في بيض السمان، الي أربعة أضعاف البروتين الموجودة في بيض الدجاج، خصوصا فيتامين "ب" المركب، كما ان نسبة الحديد والبوتاسيوم التي تبلغ خمسة أضعاف ما هو موجود في بيض الدجاج.
ويخفف «بيض السمان» من أعراض الحساسية، لأنه يحتوي على بروتين لا يسبب أي حساسية في الجسم، كما أنه من أفضل الأدوية لقرحة المعدة، وأمراض القولون، والتهابات الإثني عشر، وكافة أمراض الجهاز الهضمي.
كما أنه يخلص الجسم من مرض فقر الدم نتيجة غناه بالحديد، فالحديد يساعد على إنتاج هيموجلوبين الدم، كما يحتوي على البوتاسيوم المهم لكرات الدم البيضاء التي تعمل على مقاومة السموم الموجودة في الدم.
ويقي «بيض السمان» من أمراض القلب، ومفيد للمرضى الذين يعانون من مرض السكر، ومرض السل، ومن يعانون من الحصى في الكلى والمرارة، وينصح به لمرضى الربو فهو يساعد في تحسين وظيفة الرئة.
ويلعب «بيض السمان» دور كبير في تجديد نشاط الدماغ، ويحسين الذاكرة، لذلك هو مفيد لمن يعاني من مرض الزهايمر، وجيد في التقليل من أعراض الشيخوخة.
ولقد أدى أنتشار ثقافة طهى وتناول السمان ألى الأهتمام بأنشاء مزارع لأنتاجة في العريش ، ليتوفر على مدار العام حيث أنة يمثل نوع جيد ومحبوب من بروتين اللحم الأبيض وبيضة عالى الجودة.
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