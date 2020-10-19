طائر السمان.. أشهر الطيور المهاجرة إلى سيناء.. شاهد



كما أنه يخلص الجسم من مرض فقر الدم نتيجة غناه بالحديد، فالحديد يساعد على إنتاج هيموجلوبين الدم، كما يحتوي على البوتاسيوم المهم لكرات الدم البيضاء التي تعمل على مقاومة السموم الموجودة في الدم.



ويقي «بيض السمان» من أمراض القلب، ومفيد للمرضى الذين يعانون من مرض السكر، ومرض السل، ومن يعانون من الحصى في الكلى والمرارة، وينصح به لمرضى الربو فهو يساعد في تحسين وظيفة الرئة.



ويلعب «بيض السمان» دور كبير في تجديد نشاط الدماغ، ويحسين الذاكرة، لذلك هو مفيد لمن يعاني من مرض الزهايمر، وجيد في التقليل من أعراض الشيخوخة.



ولقد أدى أنتشار ثقافة طهى وتناول السمان ألى الأهتمام بأنشاء مزارع لأنتاجة في العريش ، ليتوفر على مدار العام حيث أنة يمثل نوع جيد ومحبوب من بروتين اللحم الأبيض وبيضة عالى الجودة.



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ولقد أدى أنتشار ثقافة طهى وتناول السمان ألى الأهتمام بأنشاء مزارع لأنتاجة في العريش ، ليتوفر على مدار العام حيث أنة يمثل نوع جيد ومحبوب من بروتين اللحم الأبيض وبيضة عالى الجودة.اقرأ أيضا: