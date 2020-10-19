AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

خطوة بخطوة.. وزيرة الهجرة تتابع مع المصريين بالخارج طباعة استمارات انتخابات النواب

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 10:37 ص
الوزيرة نبيلة مكرم
الوزيرة نبيلة مكرم
Advertisements
سعيد العربي
تابعت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة،مع المصريين بالخارج عمليات طباعة استمارات التصويت بانتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠ "منتخب غرفة عمليات الوزارة".

وعقدت الوزيرة مؤتمرا صحفيا اليوم حول متابعة مشاركات المصريين بالخارج لانتخابات مجلس النواب التي تنطلق يومي ٢٠ و٢١ الشهر الحالي للمصريين بالخارج.

ويبدأ المصريون بالخارج فى 124 دولة أجنبية وعربية فى طباعة بطاقات الاقتراع الخاصة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، على مدار الاثنين والثلاثاء الموافقين 19 و20 اكتوبر الجارى، وذلك حتى يتمكنوا من إبداء رأيهم فى المرشحين الذين يخوضون السباق الانتخابى فى الدوائر التابعين لها فى الداخل.
 
ويسمح للناخبون الذين سجلوا بياناتهم بياناته خلال الفترة من 27 سبتمبر وحتى 10 أكتوبر الماضى، والذين وردت أسماؤهم فى قاعدة بيانات ضمن دوائر المرحلة الأولى، أن يصوتوا خلال أيام الاربعاء والخميس والجمعة المقبلين.
 
وتتيح الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بحسب توقيت كل دولة على مدار الاثنين والثلاثاء، بطاقات الاقتراع الخاصة بالمرحلة الأولى على موقع الهيئة الالكترونى لطباعتها وإبداء رأيهم فيها، ثم إرسالها إلى مقرر البعثات الدبلوماسية المصرية بالبريد خلال أيام الاقتراع.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الهجرة ترد على استفسارات المصريين بالخارج حول انتخابات مجلس النواب

تصويت المصريين بالخارج في البرلمان.. 5 خطوات تفصلك عن الانتخاب بالبريد.. رقم تسجيل سري.. وطباعة بطاقتي الاقتراع وإقرار التصويت في نفس اليوم وصورة الرقم القومي أو جواز السفر والإقامة ضمن الأوراق

الهجرة تقيم غرفة عمليات لمتابعة تصويت المصريين بالخارج في انتخابات النواب

الهجرة ترد على أسئلة المصريين بالخارج حول التصويت فى انتخابات النواب.. فيديوجراف

ترشيحاتنا

تعليق أحمد سيد زيزو بعد فوز الزمالك على الرجاء

فيبى فوزي عن توليها منصب وكيل مجلس الشيوخ: انتصار للمرأة المصرية

أمن مواطنينا بالمناطق الحدودية خط أحمر| تحذير إيراني لـ أرمينيا وأذربيجان

أخبار الفن| الجمهور يطارد يحيى الفخراني.. بهاء سلطان يتصدر تريند جوجل

الهلال يبحث عن بديل في الدوري الإنجليزي تحسبا لفشل ضم نجم سانتوس البرازيلي

كورونا ملمتش ورقها.. الصحة تكشف طوق النجاة من الإصابة بالفيروس

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التمرين الأخير لـ بطلة الجمهورية| أصدقاء الشهيدة نورهان مصطفى: عايزين حقها.. صور

فستان فوشيا.. منة فضالي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

سعر ومواصفات بي إم دبليو bmw x5 2020 في مصر.. صور