فعالة جدا.. طريقة التخلص من قشرة الشعر نهائيا

إذا كنت تواجه أي مشاكل في الشعر ، يمكن أن يأتي اللبن الرائب لإنقاذك. تم استخدام هذا الطعام في الهند لمعالجة العديد من مشاكل الشعر منذ العصور القديمة. اللبن الرائب مليء بالعديد من المعادن والفيتامينات المفيدة لخصلاتك. يعمل الزنك وفيتامين E و B5 و D وحمض اللاكتيك على تعزيز نمو الشعر وتعزيزه .





يمكن أن تمنحك الأحماض الدهنية الموجودة في اللبن الرائب شعرًا صحيًا وسلسًا وخالٍ من التجعد ، كما أن لها خصائص مضادة للبكتيريا ، مما يجعلها مكونًا ممتازًا لمحاربة التهابات فروة الرأس التي تسبب قشرة الرأس وحكة فروة الرأس. فيما يلي بعض وصفات ماسكات الشعر التي تحتوي على اللبن الرائب والتي ستعالج جميع مشاكل شعرك.





للتخلص من قشرة الرأس

قشرة رأس يمكن أن تكون عنيدة ويصعب التخلص منها جرب قناع الشعر اذا كان لديك هذه المشكلة، خذ كوبًا من اللبن الرائب و 5 ملاعق صغيرة من مسحوق بذور الحلبة وملعقة صغيرة من عصير الليمون.



