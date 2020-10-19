AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

فعالة جدا.. طريقة التخلص من قشرة الشعر نهائيا

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 12:07 م
صدى البلد
Advertisements
إذا كنت تواجه أي مشاكل في الشعر ، يمكن أن يأتي اللبن الرائب لإنقاذك. تم استخدام هذا الطعام في الهند لمعالجة العديد من مشاكل الشعر منذ العصور القديمة. اللبن الرائب مليء بالعديد من المعادن والفيتامينات المفيدة لخصلاتك. يعمل الزنك وفيتامين E و B5 و D وحمض اللاكتيك على تعزيز نمو الشعر وتعزيزه .

 يمكن أن تمنحك الأحماض الدهنية الموجودة في اللبن الرائب شعرًا صحيًا وسلسًا وخالٍ من التجعد ، كما أن لها خصائص مضادة للبكتيريا ، مما يجعلها مكونًا ممتازًا لمحاربة التهابات فروة الرأس التي تسبب قشرة الرأس وحكة فروة الرأس. فيما يلي بعض وصفات ماسكات الشعر التي تحتوي على اللبن الرائب والتي ستعالج جميع مشاكل شعرك.

للتخلص من قشرة الرأس
قشرة رأس يمكن أن تكون عنيدة ويصعب التخلص منها جرب قناع الشعر اذا كان لديك هذه المشكلة، خذ كوبًا من اللبن الرائب و 5 ملاعق صغيرة من مسحوق بذور الحلبة وملعقة صغيرة من عصير الليمون.

 اخلطي جميع المكونات في وعاء حتى تحصلي على عجينة ناعمة ضعي هذا على شعرك من الجذور حتى الأطراف اتركيه لمدة ساعة تقريبًا ثم اشطفيه بالماء الفاتر يمكنك استخدام شامبو خفيف إذا كنت ترغب في ذلك بعد شطف شعرك بشكل صحيح. استخدم قناع الشعر هذا مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فوائد زيت الزيتون للشعر

فوائد الحلبة للشعر وطرق استخدامها

تعالج السكر ومفيدة للشعر.. 8 فوائد للحلبة.. تعرفي عليها

جربيه .. نوع مهمل من البذور يعالج تساقط الشعر

بمكونات من مطبخك.. تخلصي من هيشان وجفاف شعرك في دقائق

بدون تكاليف.. طرق استخدام خل التفاح لـ تكثيف الشعر

ترشيحاتنا

الهلال يبحث عن بديل في الدوري الإنجليزي تحسبا لفشل ضم نجم سانتوس البرازيلي

شوبير: الزمالك قدم مباراة ممتعة دفاعا وهجوما أمام الرجاء المغربي

وزير التعليم: إتاحة حلقات قناة مدرستنا على يوتيوب.. قريبا

مستشفى هداسا الإسرائيلي يعلن تطورا خطيرا في حالة صائب عريقات الصحية

أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 19-10-2020

شوبير يوجه رسالة تحذير لـ الأهلى والزمالك بشأن الوداد والرجاء

AdvertisementS

اتجاه في الكاف لاستبعاد أليوم نيانت من نهائيات إفريقيا بعد جدل مباراة الزمالك والرجاء

بشرى سارة.. انخفاض كبير في أسعار الذهب اليوم الاثنين 19-10-2020

مستشفى هداسا الإسرائيلي يعلن تطورا خطيرا في حالة صائب عريقات الصحية

في اجتماع موسع .. مدبولي يكلف بتوفير جميع وسائل تنظيم الأسرة بصورة مستدامة بالمجان

تحذير عاجل من الأرصاد.. أمطار غزيرة وحالة من عدم الاستقرار تبدأ في هذا التوقيت

ننشر رد فتوى مجلس الدولة على عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك.. مستندات

وزير التعليم: إتاحة حلقات قناة مدرستنا على يوتيوب.. قريبا

من غدٍ.. أمطار غزيرة على البلاد 6 أيام وانخفاض الحرارة 5 درجات

مش هنسكت على الظلم التحكيمي.. أول تعليق من الرجاء بعد الهزيمة أمام الزمالك

موعد مباراتي الإياب لـ الأهلي والزمالك في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

التمرين الأخير لـ بطلة الجمهورية| أصدقاء الشهيدة نورهان مصطفى: عايزين حقها.. صور

غير متوقع.. تعرف على سعر فستان بوسي في أحدث ظهور لها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سر لن تتوقعه في عمل البطاطس المقرمشة كالمطاعم

بفستان جذاب .. درة تبهر متابعيها في أحدث جلسة تصوير

غير متوقع.. تعرف على سعر فستان بوسي في أحدث ظهور لها