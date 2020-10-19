خبيرة أمن قومي أمريكية: أردوغان سيستخدم المقاطعة للمنتجات التركية لتأجيج المشاعر المناهضة للعرب وسيستميل المعارضة لصفه

حذرت خبيرة الأمن القومي الأمريكية، الصحفية والحقوقية، أيرينا تسوكرمان، من استخدام أردوغان لموجة مقاطعة المنتجات التركية، من قبل البلدان العربية، لتأجيج المشاعر المناهضة للدول العربية، خاصة الأقليات التي تعاني بالفعل تحت وطأة الحكومة التركية ومن الممكن أن تتأثر اقتصاديا من جديد بسبب هذه المقاطعة إضافة إلى أن الحكومات الأوروبية تعتبرها جماعات إرهابية.





ووجهت أيرينا في تصريحات خاصة لــــ موقع "صدى البد"، سؤالا لأصدقائها في دول الخليج (وأي شخص آخر مؤيد لمقاطعة تركيا): ما هو الإجراء الإيجابي الذي يمكن القيام به لدعم الشركات الكردية التي تقع ضحية لسياسات أردوغان الداخلية دون معاقبتهم مرتين اقتصاديًا؟