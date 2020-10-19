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منوعات

كورونا تنهي حياة 26 ألف بريطاني داخل منازلهم

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 06:10 م
صدى البلد
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أحمد شريف

توفي ما لا يقل عن 26000 شخص في المنزل خلال جائحة فيروس كورونا التاجي في إنجلترا وويلز ربما لأنهم لا يستطيعون أو لم يريدوا الذهاب إلى المستشفى ، وفقًا للإحصاءات الرسمية.


وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، بين 20 مارس ، بدأ الحجر الصحي ، و في 11 سبتمبر ، مات ما  86000 شخص في منازل خاصة وليس في المستشفيات أو دور الرعاية ، حسبما كشف تقرير صادر عن مكتب الإحصاء الوطني اليوم.


ويشمل الرقم ، الذي يمثل زيادة بنسبة 43.6 في المائة في المتوسط ​​في ذلك الوقت من العام ، الوفيات لأي سبب ، حيث يرتبط Covid-19 بنسبة 3.3 في المائة فقط.


وتضاعفت الوفيات في المنازل الخاصة تقريبًا ضعف متوسط ​​الخمس سنوات في الفترة بين 3 أبريل و 7 مايو ، عندما غمر الفيروس بريطانيا ، وظلت "أعلى بكثير من المتوسط​​'' منذ مارس.


 ومع ذلك، انخفض عدد الوفيات في المستشفيات ودور الرعاية إلى أقل من المتوسط ​​في يونيو ، بمجرد اندلاع الموجة الأولى من Covid-19، فيما ارتفع الآن مرة أخرى في دور الرعاية ، لكن الوفيات لا تزال منخفضة في المستشفيات. وقال الإحصائيون إن التغيير يمثل "إعادة توزيع" حيث يموت الناس.


فيما  كانت أمراض القلب هي السبب الأكبر للوفيات ، تليها السرطانات والخرف - ومن الطبيعي أن تكون هذه هي الأسباب الرئيسية للوفاة.


 الخبراء ليسوا متأكدين مما إذا كانت الإحصائيات سيئة بالضرورة - فكثير من الناس يختارون الموت في المنزل بدلًا من المستشفى - لكن يحذرون من أن الناس قد فاتتهم الرعاية المناسبة في نهاية العمر ، والتي تشمل المسكنات ، وأن بعض الأشخاص قد يموتون تم إنقاذهم بالفعل إذا كانوا في المستشفى.

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