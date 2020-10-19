كورونا تنهي حياة 26 ألف بريطاني داخل منازلهم

توفي ما لا يقل عن 26000 شخص في المنزل خلال جائحة فيروس كورونا التاجي في إنجلترا وويلز ربما لأنهم لا يستطيعون أو لم يريدوا الذهاب إلى المستشفى ، وفقًا للإحصاءات الرسمية.





وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، بين 20 مارس ، بدأ الحجر الصحي ، و في 11 سبتمبر ، مات ما 86000 شخص في منازل خاصة وليس في المستشفيات أو دور الرعاية ، حسبما كشف تقرير صادر عن مكتب الإحصاء الوطني اليوم.





ويشمل الرقم ، الذي يمثل زيادة بنسبة 43.6 في المائة في المتوسط ​​في ذلك الوقت من العام ، الوفيات لأي سبب ، حيث يرتبط Covid-19 بنسبة 3.3 في المائة فقط.





وتضاعفت الوفيات في المنازل الخاصة تقريبًا ضعف متوسط ​​الخمس سنوات في الفترة بين 3 أبريل و 7 مايو ، عندما غمر الفيروس بريطانيا ، وظلت "أعلى بكثير من المتوسط​​'' منذ مارس.





ومع ذلك، انخفض عدد الوفيات في المستشفيات ودور الرعاية إلى أقل من المتوسط ​​في يونيو ، بمجرد اندلاع الموجة الأولى من Covid-19، فيما ارتفع الآن مرة أخرى في دور الرعاية ، لكن الوفيات لا تزال منخفضة في المستشفيات. وقال الإحصائيون إن التغيير يمثل "إعادة توزيع" حيث يموت الناس.





فيما كانت أمراض القلب هي السبب الأكبر للوفيات ، تليها السرطانات والخرف - ومن الطبيعي أن تكون هذه هي الأسباب الرئيسية للوفاة.





الخبراء ليسوا متأكدين مما إذا كانت الإحصائيات سيئة بالضرورة - فكثير من الناس يختارون الموت في المنزل بدلًا من المستشفى - لكن يحذرون من أن الناس قد فاتتهم الرعاية المناسبة في نهاية العمر ، والتي تشمل المسكنات ، وأن بعض الأشخاص قد يموتون تم إنقاذهم بالفعل إذا كانوا في المستشفى.