الدينار الكويتى الأغلى..أسعار العملات العربية اليوم الثلاثاء

ننشر سعر العملات العربية مقابل الجنيه بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 20 اكتوبر 2020 وفقا لاخر تحديث للبنك الأهلى المصرى.
سجل سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 48.74 جنيه للشراء و 51.47 جنيه للبيع
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وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم 4.08 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع .
وبلغ سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه اليوم 4.23جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع .
ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى نحو 40.43جنيه للشراء 41.77 جنيه للبيع .
وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى 21.76جنيه للشراء و22.20 جنيه للبيع .
وسجل الريال العمانى مقابل الجنيه 39.72جنيه للشراء و 40.91 جنيه للبيع .