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اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية اليوم 20 -10-2020

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 06:00 ص
اسعار العملات الاجنبية
اسعار العملات الاجنبية اليوم الثلاثاء
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قسم الاقتصاد
ننشر أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 20 اكتوبر 2020 وفقا لآخر تحديثات البنك المركزي المصرى .


بلغ سعر صرف الدولار خلال تعاملات الثلاثاء 15.65 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع .


أسعار العملات الاجنبية اليوم الثلاثاء

سجل سعر اليورو 18.31 جنيه للشراء و18.56 جنيه للبيع.


وسجل سعر الجنيه الاسترلينى 20.17 جنيه للشراء و 20.50 جنيه للبيع .


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وسجل الفرنك السويسرى 17.07 جنيه للشراء و 17.30 جنيه للبيع .


وسجلت كورنا سويدية 1.76 جنيه للشراء و1.79 جنيه للبيع.


أسعار العملات الآسيوية اليوم الثلاثاء

سجل 100 ين يابانى 14.83 جنيه للشراء و 14.95 جنيه للبيع .


واستقر اليوان الصينى عند 2.33 جنيه للشراء و2.35 جنيه للبيع.

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