تعرف على أفضل سعر للشراء وبيع الريال السعودي في مستهل تعاملات الثلاثاء





ويقدم اتش اس بى سى HSBC أفضل سعر لتشترى منه الريال السعودى 4.19 جنيه .





وينشر موقع "صدى البلد " أسعار صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى بمستهل اليوم الثلاثاء 20 اكتوبر 2020 ، وفقا لآخر تحديث للبنوك العاملة فى مصر.





استقر سعر صرف الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى عند 4.16 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.





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وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك بلوم نحو 4.17 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع. اقرأ ايضا .. البنك الدولي يتوقع ارتفاع نمو الاقتصاد المصري إلى 5.8% خلال 2023/2022 وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك بلوم نحو 4.17 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.



وسجل سعر صرف الريال السعودى فى المصرف العربى الدولى نحو 4.16 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.



كما سجل سعر الريال السعودى فى البنك الاهلى اليونانى 4.14 جنيه للشراء و 4.21 جنيه للبيع.



وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك كريدى اجريكول نحو 4.10 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.



بلغ سعر الريال السعودى فى بنك اتش اس بى سى نحو 4.17 جنيه للشراء، و 4.19 جنيه.



فيما سجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك العربى الافريقى نحو 4.06 جنيه للشراء و 4.20جنيه للبيع.



وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك مصر ايران التنمية نحو 4.04 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.



ووصل سعر صرف الريال السعودى فى بنك عودة نحو 4.10 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.



وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنوك (مصر ، الاهلى) نحو 4.08 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع .



وبلغ سعر صرف الريال السعودى فى مصرف ابوظبى الاسلامى نحو 4.09 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع .



ووصل سعر صرف الريال السعودى فى بنك التجارى الدولى CIB نحو 4.07 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.



وبلغ سعر صرف الريال السعودى فى المصرف المتحدة نحو 4.03 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.



يقدم بنك بلوم أفضل سعر لبيع الريال السعودى مسجلا 4.17 جنيه وفقا لآخر تحديث لسعر الريال السعودى بالبنوك المصرية .