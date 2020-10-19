كبير المستشارين العلميين في بريطانيا يحذر: كورونا لن يختفي أبدا.. المرض سينتشر بكثافة كل عام.. وأي لقاح سيضعف الفيروس ولن يوقفه

كبير المستشارين العلميين في بريطانيا أمام لجنة مجلس اللوردات: - لقاح كورونا من المحتمل أن يضعف الفيروس ولكنه لن يوقفه تمامًا - على المسؤولين التوقف عن "الوعود المفرطة" بشأن اختفاء الوباء - بريطانيا تسجل 18804 حالة إصابة بفيروس كورونا و80 حالة وفاة يوم الاثنين





من المحتمل ألا يختفي فيروس كورونا أبدًا ولن يوقفه اللقاح تمامًا، وفقًا للسير باتريك فالانس كبير المستشارين العلميين في المملكة المتحدة، هذه الصورة تلك التي نقلت اليوم الاثنين لمجلس اللوردات البريطانيين عن حقيقة اختفاء الوباء





وقال فالانس متحدثًا إلى أعضاء مجلس اللوردات اليوم الاثنين، إنه يعتقد أن الفيروس المستجد سيصبح يومًا ما مثل الأنفلونزا ويسبب تفشي المرض كل عام.





وأضاف أن الوزراء والخبراء يجب أن يتوقفوا عن "الوعود المفرطة" وأن يكونوا واقعيين بشأن آفاق اللقاح والجدول الزمني المحتمل للقاح.





وتابع باتريك إنه من غير المحتمل أن يتم الانتهاء من ضربة بالكوع قبل الربيع، مرددًا تحذيراته السابقة وتحذيرات زميله البروفيسور كريس ويتي من أن معركة كوفيد 19 ستكون طويلة.





في نفس الاجتماع، قال السير باتريك إنه لا يزال يعتقد أن جائحة الأنفلونزا هو أكبر تهديد للمملكة المتحدة وأن مكتبه أنشأ نظامًا ثانيًا في حالة حدوث أزمة أخرى قبل انتهاء وباء فيروس كورونا.





وواصل السير باتريك في اجتماع للجنة اللوردات لاستراتيجية الأمن القومي: "أعتقد أنه من غير المحتمل أن ينتهي بنا المطاف بلقاح معقم حقًا - أي شيء يوقف العدوى تمامًا - ومن المحتمل أن ينتشر المرض ويتوطن" بعد ظهر اليوم.





واضاف "هذا هو أفضل تقييم لي وأعتقد أن هذا هو رأي العديد من الأشخاص بأن هذه نتيجة محتملة".





وتابع قائلا إنه "من الواضح، مع تحسن الإدارة، عندما تحصل على التطعيم الذي سيقلل من فرصة الإصابة وشدة المرض، أو أيًا كانت خصائص اللقاحات، فإن هذا سيبدو وكأنه إنفلونزا سنوية أكثر من أي شيء آخر".





واسترسل "قد يكون هذا هو الاتجاه الذي نسير فيه" موضحا أن الفيروس المتوطن هو الفيروس الذي ينتشر باستمرار ولا يختفي تمامًا.





تشمل الأمثلة على الأمراض التي تسببها الفيروسات المستوطنة نزلات البرد والإنفلونزا وفيروس نقص المناعة البشرية والجدري المائي والقروح الباردة والملاريا.





وبينما يكون لها جميعًا علاجات أو طرقًا لحماية الناس من الإصابة بها، لا يمكن القضاء على الفيروسات تمامًا لأنها منتشرة بالفعل.





أما لقاحات الإنفلونزا، على سبيل المثال، ليست مثالية ولكنها تقلل من خطر إصابة الناس بمرض خطير إذا أصيبوا بالفيروس.





من الصعب السيطرة على الإنفلونزا لأن الفيروس يتحور بسرعة - أحيانًا مرة واحدة في السنة أو أكثر - مما يعني أن الحماية من اللقاحات السابقة لا تستمر لفترة طويلة.





وقال السير باتريك إن هذا قد يكون ما يحدث مع كوفيد 19، رغم أنه أضاف بصيص أمل في أن الفيروس المستجد لا يتحور في أي مكان قريب بسرعة، وهذا يزيد من احتمالية أن يتمكن الناس من تطوير مناعة طويلة الأمد ضده.





لكنه قال إن أي لقاح على الإطلاق من غير المرجح أن يأتي في عام 2020، أعتقد أنه لا ينبغي لنا الإفراط في الوعد".





واضاف "أعتقد أنه من المهم جدًا أن نعطي صورة واقعية عن مكان وجود الأشياء".





وتابع: "لقد كنت واضحًا منذ يناير حين اعتقدت أنه من غير المحتمل أن يكون لدينا لقاحات لأي نوع من الاستخدام على نطاق واسع في المجتمع قبل الربيع المقبل على الأقل".





وأوضح السير باتريك أنه حتى معدل تطوير اللقاح هذا "غير عادي".





واستطرد: إذا فكرت في التاريخ السابق للقاحات، فإن متوسط ​​الوقت الذي يستغرقه صنع لقاح من الصفر هو حوالي 10 سنوات ولم يتم إجراؤه من قبل في أقل من خمس سنوات، بأسرع ما يمكن.





واضاف "نحن الآن في وضع استثنائي حيث يوجد ما لا يقل عن ثمانية لقاحات في دراسات إكلينيكية كبيرة جدًا حول العالم، سيبدأ بعضها في القراءة من المرحلة النهائية للدراسات السريرية خلال الأشهر القليلة المقبلة لذلك سنعرف على ما أعتقد، خلال الأشهر القليلة المقبلة، ما إذا كان لدينا أي لقاحات تحمي حقًا ومدة الحماية من أجلها".





وجاء تحذير السير باتريك في الوقت الذي سجلت فيه بريطانيا 18804 حالة إصابة بـ كوفيد 19و 80 حالة وفاة مع استمرار ارتفاع عدد الإصابات والوفيات.





وتظهر إحصاءات وزارة الصحة أن عدد الإصابات اليومية ارتفع بنسبة 34.6 في المائة في أسبوع، مقارنة بـ 13972 حالة تم الإعلان عنها يوم الاثنين الماضي.





لكن حجم الموجة الثانية لا يزال بعيدًا عن أحلك أيام الربيع، عندما كان ما لا يقل عن 100 ألف بريطاني يصابون بالفيروس كل يوم.





وتُظهر البيانات الحكومية أيضًا ارتفاع عدد الوفيات مرة أخرى، من 50 حالة وفاة مؤكدة مختبريًا تم نشرها الأسبوع الماضي.





وتتأثر أيام الاثنين دائمًا بتأخر التسجيل ما يعني عدم إضافة عشرات الضحايا إلى العدد حتى وقت لاحق من الأسبوع.





وقفز عدد حالات دخول المستشفيات المرتبطة بفيروس كورونا في بريطانيا إلى 988 في 15 أكتوبر، وهي أحدث الأرقام المتاحة لليوم، ارتفاعًا من 676 يوم الاثنين الماضي.





وللمقارنة، فقد انخفضوا إلى أقل من 100 خلال الصيف ووصلوا إلى 3500 في نهاية مارس وبداية أبريل.





وأعلنت ويلز اليوم عن إغلاق "قاطع الدائرة" ، حيث تواجه الحانات والمطاعم والمتاجر غير الأساسية الإغلاق لمدة أسبوعين.





وقال الوزير الأول لحزب العمال، مارك دراكفورد ، إن هذه الخطوة الوحشية ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الساعة 6 مساءً يوم الجمعة، واضاف إن عدم التحرك الآن يعني "موت المزيد من الناس".





وانتقد حزب المحافظين هذه الخطوة الوحشية، مدعيا أنها حُكمت على ويلز بدورة لا نهاية لها من عمليات الإغلاق لمدة أسبوعين، كما هاجموا دراكفورد ووصفوه بـ "متلازمة الرجل الصغير".





ومع ذلك، ستؤدي هذه الخطوة إلى زيادة الضغط على رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون الذي كان يقاوم بشدة الخيار في إنجلترا على الرغم من دعم خبراء مجلس اللوردات الخاص به.





وشرعت أيرلندا الشمالية واسكتلندا بالفعل في اتخاذ إجراءات قمع وطنية خاصة بهما وسط قضايا متصاعدة ، لكن الحكومة ظلت متماسكًة بخطتها لـ "المستويات" المحلية.





وأصبح الارتفاع الإضافي في الإصابات المؤكدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية يأخذ متوسط ​​عدد الإصابات اليومية في المملكة المتحدة لمدة سبعة أيام إلى 17649، بزيادة 21 في المائة عن 14.588 يوم الاثنين الماضي.





ويقدر معدل الإصابة الأسبوعي في بريطانيا بحوالي 185 حالة لكل 100000 شخص، على الرغم من أن هذا يختلف بشكل كبير حسب المنطقة. يتركز تفشي المرض في إنجلترا حاليًا في الشمال ولندن، بينما ارتفعت الحالات في اسكتلندا عبر الحزام المركزي.