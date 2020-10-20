مصر تنجح في العودة للمدارس رغم كورونا بشهادة اليونسكو.. طارق شوقي: أطلقنا 7 منصات وقنوات التعليمية كلها مجانية لنكون «أد التحدي».. وملصقات توعوية وإجراءات احترازية لحماية الطلاب

* وزير التربية والتعليم يعرض تجربة مصر في التعليم في ظل انتشار جائحة كورونا * تعليمات بإتباع الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي في المدارس



تلقى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خطاب شكر وتقدير من منظمة يونسكو، بعد اختياره أفضل متحدث في الاجتماع الوزاري بعنوان "حول العودة إلى المدارس بالدول العربية في ظل أزمة كورونا وكيفية ضمان استمرارية التعليم الجيد للجميع"، الذي عقد يوم 14 أكتوبر 2020.

ونص الخطاب، على أن كلمة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم في الاجتماع الذي أقيم بمشاركة عدد من الوزراء من دول العالم حازت على إعجاب وتقدير جميع المشاركين وذلك للقيمة العلمية المستفادة من تجربة التعليم في مصر.

وكان الدكتور طارق شوقي قد عرض تجربة مصر في التعليم في ظل انتشار جائحة كورونا، والتي استطاعت من خلالها مصر تطبيق التعليم عن بعد وإجراء أكثر من 10.4 مليون امتحان إلكتروني خلال العامين الماضيين للمرحلة الثانوية.

واستعرض وزير التربية والتعليم، خلال الاجتماع، جميع جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التي اتخذتها استعدادًا للعام الدراسي الجديد والتي منها المنصات الرقمية، والتي وصل عددها أكثر من 7 منصات، والقنوات التعليمية التى ستكون مفاجأة الوزارة لأبنائنا الطلاب، والتي لها جدول بث لجميع المناهج للصفوف الدراسية المختلفة، وجميعها مجانًا للطلاب.

وشارك في الجلسة عدد من وزراء التعليم حول العالم للحديث حول التعليم في ظل انتشار جائحة كورونا، وعرض تجارب الدول المختلفة.





وقد أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني العديد من القرارات الهامة اليوم الاثنين 19 أكتوبر 2020 ، بعد مرور 3 أيام من العام الدراسي الجديد 2020/2021.





حيث أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا إلى المديريات التعليمية بشأن وضع ضوابط لتواجد أولياء أمور الطلاب خلال اليوم الدراسي، وذلك للحفاظ على الصحة العامة وفي إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية.





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ووجهت وزارة التربية والتعليم، بتخصيص مواعيد وأماكن محددة لاستقبال أولياء الأمور لتلقي طلباتهم واستفساراتهم، وتكليف مديري المدارس بإعداد ملصقات توعية توضع بمكان ظاهر على الأبواب الخارجية للمدرسة بشأن الإجراءات الاحترازية لعدم انتشار الأمراض المعدية والتي من بينها الحد من التجمعات.













كما وجهت الوزارة فتح أبواب المدارس أمام الطلاب وعدم تكدسهم للحد من التجمعات، وتكليف أحد العاملين بالمدرسة بتقديم النصح والإرشاد لأولياء الأمور بعدم تجمعهم للحفاظ على الصحة العامة.













وتناشد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أولياء أمور الطلاب، عدم التكدس أمام أبواب المدارس للحفاظ على الصحة العامة منعًا لانتشار فيروس كورونا، واتباع الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي.





وعلى جانب آخر .. وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رسالة جديدة لأولياء امور طلاب الدبلومة الامريكية في مصر.





وقال وزير التربية والتعليم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : لقد اغلقت وزارة التربية والتعليم ملف امتحانات دفعة هذا العام بعد تقديم كل الحلول الممكنة .









وأضاف وزير التربية والتعليم : حاليا نحن نبذل الجهد لإدارة العام الدراسي الجديد لملايين من طلاب التعليم المصري .









واستكمل وزير التربية والتعليم رسالته قائلا : سوف نبحث موضوع الشهادات المختلفة لطلاب الدبلومة الامريكية والماتشينج مع وزارة التعليم العالي ، و نعلن النتيجة في يناير 2021 .









وقال وزير التربية والتعليم : نرجو عدم الجدل إلى ذلك الحين





جدير بالذكر انه قد قررت وزارة التربية والتعليم اعتماد شهادات الــ ACT المنعقدة داخل مصر للطلاب العائدين من الخارج





واوضح وزير التربية والتعليم ، أن هذا القرار سيطبق لهذا العام فقط.





وبدأ الاعتماد في ديوان الوزارة يوم الاحد ١٨ اكتوبر ٢٠٢٠.





وكان قد وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، رسالة توضيحية نهائية لطلاب وأولياء أمور الدبلومة الامريكية.





وأعلن وزير التربية والتعليم التوصيات التي تم التوافق عليه مع وزارة التعليم العالي ومكتب التنسيق بشأن طلاب الدبلومة الامريكية في مصر بما في ذلك موضوع ال science في ACT I ، لافتًا إلى أن هذه التوصيات تتضمن ما يلي:





- يمكن اختبار ACT الطلاب من دخول الكليات الادبية حال اجتيازهم اختبارات اللغة الانجليزية وعددهم اثنان بالاضافة لإختبار الرياضيات فقط





-عند رغبة الطالب في دخول الكليات العملية فيما عدا القطاع الطبي وقطاع الهندسة فعليه إضافة اختبار العلوم الخاص بإختبارات ACT إلى ما سبق.





-يحتاج الطالب إلى اجتياز اختبار Subject Test عند دخول أحد كليات القمة بقطاعي الطب والهندسة بحسب اختياره وهو ما يعادل اختبار SATII .





-لا يحتاج الطالب عند دخول اختبارات Subject Test إلى اجتياز اختبار العلوم الخاص بإختبارات ACT .





-يمكن للطالب الاختيار بين اختبار ACT أو SAT ويمكنه أيضا الاختيار ما بين اختبار Subject Test أو SATII .





- يتمتع الطالب المصري بجميع المحاولات من كلا النظامين ، دون أن يؤثر ذلك على العدد النهائي لـلمحاولات ، أي يتمتع في كل عام بجميع المحاولات من الاخبارين في آن واحد.





ومن ناحية آخرى .. أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب التقديم للالتحاق بفريق عمل مدرسة HST للتكنولوجيا التطبيقية، ومدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية، ومدرسة ريادة للتكنولوجيا التطبيقية، في الفترة من 19 أكتوبر وحتى 26 أكتوبر 2020، عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية التعليم والتعليم الفني http://tawzef.emis.gov.eg









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وقال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، أنه بإدراج مدرسة HST للتكنولوجيا التطبيقية، ومدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية، ومدرسة ريادة للتكنولوجيا التطبيقية، يكون حصيلة مدارس التكنولوجيا التطبيقية 16 مدرسة، وأكد مجاهد على أهمية مراعاة تطبيق المعايير الدولية في طرق التدريس والتدريب والتقييم والمناهج الدراسية المتبعة بجميع مدارس التكنولوجيا التطبيقية، حيث سيتم تطبيق الجانب النظري بهم على أساس مناهج دراسية قائمة على نظام الجدارات والجانب العملي من خلال توفير ورش عمل وتدريبات عملية لطلاب المدرسة مما يعزز من مهاراتهم وقدراتهم الفنية.





وأضاف، أنه سيتم تشكيل فريق عمل كل مدرسة من العاملين بمدارس مديريات التربية والتعليم، وسيتاح التقديم لوظائف معلمى المواد الثقافية من معلمي التعليم العام والفنى من العاملين بمدارس مديريات التربية والتعليم، أما فيما يتعلق بالوظائف المتخصصة الفنية فستتاح إلى معلمي التعليم الفني فقط.





وفي سياق متصل، قال الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، أنه سيتم عمل مقابلات شخصية لجميع المتقدمين فور غلق باب التقديم؛ وبناء عليه يتم اختيار أعضاء فريق عمل كل مدرسة، وأكمل بصيلة، أنه سيتم توفير العديد من المميزات للمعلمين والإداريين الذين سيتم إختيارهم كنظائرهم من معلمي وإداريي مدارس التكنولوجيا التطبيقية كالتدريب التقني عالي الجودة علي أيدي خبراء، وتوفير بيئة عمل متميزة لهم، بالإضافة إلى حصولهم على حوافز معنوية ومادية عديدة مرتبطة بجودة الأداء.





للتقديم، يرجى تحديد الوظيفة المراد التقدم إليها وقراءة شروطها والأحكام الموضحة بالتفاصيل عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني http://tawzef.emis.gov.eg/



