مواصفات مازدا mazda cx 9 الجديدة كليا موديل 2021 .. صور

مازدا mazda cx 9 فيس ليفت والتي تأتي بنظام أعلنت شركة مازدا عملاق صناعة السيارات اليابانية مؤخرا عن السيارةفيس ليفت والتي تأتي بنظام معلومات ترفيهية جديد بشاشة 10.25 بوصة وتطبيقات أبل كاربلاي وأندرويد أوتو وأحدث أنظمة السلامة من مازدا والتي تستخدمها في الدعاية لها.





تأتي مازدا mazda cx 9 بمحرك 2500 سي سي 4 سلندر تيربو بقوة 250 حصان وعزم 434 نيوتن متر، مع نظام دفع أمامي أو دفع كلي خياري والمحرك متصل بفتيس اوتوماتيك من ست سرعات.









مازدا mazda cx 9 تأتي بنظام تدفئة وتهوية المقاعد الأمامية ومقود جلدي ونظام تحكم في المناخ بثلاثة مناطق، ومقعد سائق كهربائي بـ 6 وضعيات مختلفة، وبلوتوث، ودخول بدون مفتاح، وزر بصمة تشغيل ووقف المحرك.





حصلت مازدا mazda cx 9 موديل 2021على إصدار كربوني جديد أنيق بخارجية رمادية ولمسات سوداء وداخلية جلدية سوداء ليجعلها اكثر أناقة وجازبية.





جدير بالذكر أن مازدا طرحت mazda MX-30 بمحرك ينتج 143 حصان وبطارية ليثيوم أيون 35.5 كيلووات ومدى 200 كيلومترللشحنة الواحدة ، وقد أعلنت مازدا عن تقديم نسخة جديدة من السيارة في وقت لاحق مع إضافة محرك رحوي-روتاري لإطالة المدى لراغبي السفر ومن يحبون البطاريات ذات المدي الكبير.





وبعد الإعلان عن النسخة المحدثة للسيارة مازدا mazda MX-30 ستكون هذه أول عودة للمحرك الروتاري الأيقوني لمازدا منذ توقف إنتاج موديل mazda rx8 عام 2012 .





وبالفعل سينطلق الموديل الإنتاجي الكهربائي للسيارة مازدا mazda MX-30 بمحرك روتاري بهدف اطالة مدي السير للشحنة الواحدة وسيتم طرحها في البلد الأم اليابان خلال النصف الثاني من 2022 ثم بعد ذلك يتم تصديرها لباقي الاسواق العالمية.



