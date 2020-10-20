AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

مواصفات مازدا mazda cx 9 الجديدة كليا موديل 2021 .. صور

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 03:01 ص
مازدا mazda MX-30
مازدا mazda MX-30
Advertisements
اشرف عطية
أعلنت شركة مازدا عملاق صناعة السيارات اليابانية مؤخرا عن السيارة مازدا mazda cx 9 فيس ليفت والتي تأتي بنظام معلومات ترفيهية جديد بشاشة 10.25 بوصة وتطبيقات أبل كاربلاي وأندرويد أوتو وأحدث أنظمة السلامة من مازدا والتي تستخدمها في الدعاية لها.

تأتي مازدا mazda cx 9 بمحرك 2500 سي سي 4 سلندر تيربو بقوة 250 حصان وعزم 434 نيوتن متر، مع نظام دفع أمامي أو دفع كلي خياري  والمحرك متصل بفتيس اوتوماتيك من ست سرعات. 


مازدا mazda cx 9 تأتي بنظام تدفئة وتهوية المقاعد الأمامية ومقود جلدي ونظام تحكم في المناخ بثلاثة مناطق، ومقعد سائق كهربائي بـ 6 وضعيات مختلفة، وبلوتوث، ودخول بدون مفتاح، وزر بصمة تشغيل ووقف المحرك.

حصلت مازدا mazda cx 9 موديل 2021على إصدار كربوني جديد أنيق بخارجية رمادية ولمسات سوداء وداخلية جلدية سوداء ليجعلها اكثر أناقة وجازبية.

جدير بالذكر أن مازدا طرحت mazda MX-30 بمحرك ينتج 143 حصان وبطارية ليثيوم أيون 35.5 كيلووات ومدى 200 كيلومترللشحنة الواحدة ، وقد أعلنت مازدا عن تقديم نسخة جديدة من السيارة في وقت لاحق مع إضافة محرك رحوي-روتاري لإطالة المدى لراغبي السفر ومن يحبون البطاريات ذات المدي الكبير.

وبعد الإعلان عن النسخة المحدثة للسيارة مازدا mazda MX-30 ستكون هذه أول عودة للمحرك الروتاري الأيقوني لمازدا منذ توقف إنتاج موديل mazda rx8 عام 2012 . 

وبالفعل سينطلق الموديل الإنتاجي الكهربائي للسيارة مازدا mazda MX-30 بمحرك روتاري بهدف اطالة مدي السير للشحنة الواحدة وسيتم طرحها في البلد الأم اليابان خلال النصف الثاني من 2022 ثم بعد ذلك يتم تصديرها لباقي الاسواق العالمية.

جدير بالذكر أنه تم مؤخرا طرح مازدا mazda MX-30 في نسختها الهايبرد والتي تعمل بالبنزين والكهرباء بمحرك 2000 سي سي سكاي أكتيف المدعم بمحرك كهربائي اخر 5.1 كيلووات وبطارية 24 فولت امبير.
مواصفات مازدا mazda cx 9 الجديدة كليا موديل 2021 .. صور
مواصفات مازدا mazda cx 9 الجديدة كليا موديل 2021 .. صور
مواصفات مازدا mazda cx 9 الجديدة كليا موديل 2021 .. صور
مواصفات مازدا mazda cx 9 الجديدة كليا موديل 2021 .. صور
مواصفات مازدا mazda cx 9 الجديدة كليا موديل 2021 .. صور

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مواصفات وسعر فيات fiat 500 اليوم في مصر .. صور

الفرق بين تويوتا فورتشنر toyota fortuner 2021 الجديدة في مصر و السعودية .. سعر و مواصفات

مواصفات وسعر فولفو volvo xc60 موديل 2021 في مصر.. صور

سعر ام جي mg rx5 موديل 2021 الجديدة في مصر.. صور

بريليانس brilliance تطرح موديلات 2021 في مصر.. صور

لتنافس بقوة في سيارات البيك اب هوندا تطرح ريدج لاين 2021 honda ridgeline.. فيديو وصور

ترشيحاتنا

وائل الإبراشي: السيد البدوي يعطي تعليمات لأسامة هيكل في تسريب صوتي.. فيديو

أحمد موسى يكشف كارثة تعرض لها نادي الزمالك.. وإغلاق 3 فصول بمدرسة بسبب كورونا

هجوم لاذع من الإبراشي على وزير الإعلام: فقد بوصلته وضل الطريق

طريقة تحضير التومية في المنزل

حقيقة تسمم مدرب الإسماعيلي.. النادي يكشف ماذا حدث له.. فيديو

بعد تسجيل 100 هدف مع الريدز.. محمد صلاح يرتدي حذاء ذهبيا في مباراة ليفربول أمام أياكس.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات مازدا mazda cx 9 الجديدة كليا موديل 2021 .. صور

طريقة تحضير التومية في المنزل

فى عيد زواجهما.. 10 صور رومانسية لـ كريم فهمي ودانيا البناوي