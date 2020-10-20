مواصفات مازدا mazda cx 9 الجديدة كليا موديل 2021 .. صور

أعلنت شركة مازدا عملاق صناعة السيارات اليابانية مؤخرا عن السيارة مازدا mazda cx 9 فيس ليفت والتي تأتي بنظام معلومات ترفيهية جديد بشاشة 10.25 بوصة وتطبيقات أبل كاربلاي وأندرويد أوتو وأحدث أنظمة السلامة من مازدا والتي تستخدمها في الدعاية لها.
تأتي مازدا mazda cx 9 بمحرك 2500 سي سي 4 سلندر تيربو بقوة 250 حصان وعزم 434 نيوتن متر، مع نظام دفع أمامي أو دفع كلي خياري والمحرك متصل بفتيس اوتوماتيك من ست سرعات.
مازدا mazda cx 9 تأتي بنظام تدفئة وتهوية المقاعد الأمامية ومقود جلدي ونظام تحكم في المناخ بثلاثة مناطق، ومقعد سائق كهربائي بـ 6 وضعيات مختلفة، وبلوتوث، ودخول بدون مفتاح، وزر بصمة تشغيل ووقف المحرك.
حصلت مازدا mazda cx 9 موديل 2021على إصدار كربوني جديد أنيق بخارجية رمادية ولمسات سوداء وداخلية جلدية سوداء ليجعلها اكثر أناقة وجازبية.
جدير بالذكر أن مازدا طرحت mazda MX-30 بمحرك ينتج 143 حصان وبطارية ليثيوم أيون 35.5 كيلووات ومدى 200 كيلومترللشحنة الواحدة ، وقد أعلنت مازدا عن تقديم نسخة جديدة من السيارة في وقت لاحق مع إضافة محرك رحوي-روتاري لإطالة المدى لراغبي السفر ومن يحبون البطاريات ذات المدي الكبير.