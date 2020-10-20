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فن

مخرج «راسمك في خيالي» يهاجم حسن شاكوش: سرق كليب بسكوتاية مقرمشة من حماقي

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 02:40 ص
صدى البلد
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مصطفى كرم
هاجم المخرج مصطفى عامر، المطرب الشعبي حسن شاكوش؛ بعد سرقته كليب أغنية "بسكوتايه مقرمشة"، من كليب محمد حماقي الأخير "راسمك في خيالي".

وكتب مصطفى عامر عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك "ده أكبر دليل إن اللي بيقدموه بعيد تمامًا عن الفن؛ لأنهم فقراء فن، وماعندهمش حاجة يقدموها، ودايمًا بيعتمدوا إنهم يسرقوا مجهود الفنانين الحقيقيين".

وأضاف مصطفى عامر "والـ 4 دقايق اللي بتشوفوها كفيديو كليب؛ بياخد من أي مخرج وقت طويل، مثلا كليب راسمك في خيالي واخد مني تحضير أسابيع، وتفصيلة الإنترو لوحده واخد مني ومن اللي إشتغل عليه وقت طويل في التحضير، وتفصيلة الـ sound effect لوحدها واخدة  تحضير؛ لإن فيه رسم الصوت على الخطوة، وحركة الإيد، وتفاصيل تاني كتير".


وتابع" فلما ييجي حد يريح نفسه على حساب تعبك ويسرق مجهودك؛ فدي حاجة فعلا تضايق، ومش عارف هنفضل لإمتى ساكتين على السرقة دي، والمفروض ان هما كمؤديين ما يسمى مهرجانات، بقى ليهم اسم وجمهور، المفروض يحترموهم ويحترموا المهنه وصُنَّاعها، لكن للأسف مش بيحترموا حد". 

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