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أخبار العالم

بعد أكثر من 3 أشهر.. اكتشاف سبب وفاة سيدة أمريكية خلال عودتها من أريزونا إلى تكساس

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 04:13 ص
صدى البلد
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شريف سيد
قال مسؤولون أمريكيون، إن امرأة من تكساس في الثلاثينيات من عمرها، توفيت بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19". أثناء عودتها من أريزونا هذا الصيف.

وصرح قاضي مقاطعة دالاس، كلاي جينكينز، لشبكة "إن بي سي" بأن المرأة توفيت في يوليو الماضي، لكن المسؤولين علموا للتو بالسبب الرسمي للوفاة".

وأضاف: "أصبح من الصعب عليها التنفس، وحاولوا إعطائها الأكسجين، لم يكن الأمر ناجحا، وماتت على الطريق". 

وكانت المرأة، التي كانت من ضاحية جارلاند في دالاس، تعاني من ظروف صحية، وفقًا لبيان صحفي في مقاطعة دالاس، ولم تتوفر على الفور معلومات إضافية عنها.

يأتي ذلك الإعلان مع الارتفاع الكبير في أعداد المصابين بالفيروس في الولايات المتحدة الأمريكية، وسط رفض من الرئيس دونالد ترامب بالإغلاق.

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