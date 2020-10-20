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مرأة

احذريها .. 4 علامات توكد إصابتك بسرطان الثدي

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 09:37 ص
صدى البلد
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آلاء حسن
نشرت الجمعية الأمريكية لأبحاث السرطان دراستين في أكدت فيهما اضطرابات في اختبارات فحص سرطان الثدي المنتظمة ، بما في ذلك تصوير الثدي بالأشعة السينية والموجات فوق الصوتية والتصوير بالرنين المغناطيسي.

بعد أشهر من الوباء ، أصبح المجتمع الطبي مجهزًا بشكل أفضل للتعامل مع الحالات الجديدة لـ COVID-19 ، وتم تنفيذ بروتوكولات الصحة والسلامة في جميع المستشفيات في جميع أنحاء البلاد.

ووفقا لموقع health line يؤكد الخبراء أنه من المهم مواكبة الفحوصات والعلاجات الروتينية لسرطان الثدي ، خاصةً إذا تأخرت أو ألغيت بسبب COVID-19.



تشير دراسة ثانية نُشرت قبل قبولها في مجلة تمت مراجعتها من قبل الزملاء إلى زيادة محتملة بأكثر من 33000 حالة وفاة إضافية بالسرطان في الولايات المتحدة بسبب عدم الكشف المبكر ومع ذلك ، نظرت هذه الدراسة في ستة أنواع من السرطان ، وليس فقط سرطان الثدي.


ومع ذلك هناك بعض العلامات التي تدل على أن الوقت قد حان للذهاب عاجلًا وليس آجلًا ، وفي هذه الحالة يجب عليك التحدث مع طبيبك على الفور وتشمل هذه:

- أي تغير في الثدي سواء كان كتلة جديدة أو إفرازات
- انكماش أو تنقص جديد في الجلد
- ‏منطقة احمرار لا تزول
- ‏منطقة منتفخة تحت الذراعين

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