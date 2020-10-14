ارتفاع معدلات الشفاء.. أستاذ علاج أورام: الكشف على 7 ملايين سيدة ضمن حملة مواجهة سرطان الثدي

قال الدكتور هشام الغزالي أستاذ علاج الأورام بجامعة عين شمس، إن نسب الشفاء عالميا من سرطان الثدي بدأت في التحسن بشكل كبير.





وأضاف هشام الغزالي في مداخلة هاتفية في برناج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، أنه تم الكشف على 7 ملايين سيدة ضمن حملة مواجهة سرطان الثدي و مع المبادرة الرئاسية لصحة المرأة".





وأوضح هشام الغزالي:" من 1 إلى 2% من السيدات التي تم الكشف عليهن، يعانين من سرطان الثدي".





وأكمل هشام الغزالي:" سرطان الثدي له أنواع مختلفة من الأورام وكل نوع يعالج بشكل مختلف عن الآخر، وفي بعض علاجات سرطان الثدي يكون العلاج عبارة عن أدوية واقراص فقط دون تدخل كيماوي ".





ونوه هشام الغزالي إلى أنه" من الممكن ان تصاب السيدة بسرطان الثدي؛ نتيجة جينات او أسباب خارجية، مثل الهرمونات والتلوث وبعض حالات التدخين والسنة ".



