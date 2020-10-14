AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

ارتفاع معدلات الشفاء.. أستاذ علاج أورام: الكشف على 7 ملايين سيدة ضمن حملة مواجهة سرطان الثدي

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 01:46 ص
صدى البلد
Advertisements
هاني حسين
قال الدكتور هشام  الغزالي أستاذ علاج الأورام بجامعة عين شمس، إن نسب الشفاء عالميا من سرطان الثدي بدأت في التحسن بشكل كبير.

وأضاف هشام الغزالي في مداخلة هاتفية في برناج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، أنه تم الكشف على 7 ملايين سيدة ضمن حملة مواجهة سرطان الثدي ومع المبادرة الرئاسية لصحة المرأة".

وأوضح هشام الغزالي:" من 1 إلى 2% من السيدات التي تم الكشف عليهن، يعانين من سرطان الثدي".

وأكمل هشام الغزالي:" سرطان الثدي  له أنواع مختلفة من الأورام  وكل نوع يعالج بشكل مختلف عن الآخر، وفي بعض علاجات سرطان الثدي يكون العلاج عبارة عن أدوية واقراص فقط دون تدخل كيماوي ".

ونوه هشام الغزالي إلى أنه" من الممكن ان تصاب السيدة بسرطان الثدي؛ نتيجة جينات او أسباب خارجية، مثل الهرمونات والتلوث وبعض حالات التدخين والسنة ".

واستطرد هشام الغزالي: "أعراض الإصابة بسرطان الثدي  تتمثل في شعور السيدة بكتلة متواجدة في الثدي، والكشف المبكر يساعد في زيادة معدلات الشفاء".
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سرعة اكتشافه الحل.. الصحة: نستهدف الكشف على 17 مليون سيدة بمبادرة سرطان الثدي

منسق مبادرة صحة المرأة: استهداف 9 ملايين سيدة للكشف عن سرطان الثدي مجانا

أستاذ أورام: الكشف المبكر عن أورام الثدي يسهم في الشفاء بنسبة 100%

ترشيحاتنا

بعد إصابة المخرج محمد سامي بـ كورونا.. حقيقة ظهور الموجة الثانية في مصر.. فيديو

رسميا.. حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندري

FBI يكشف نتائج تحقيقات انفجار مرفأ بيروت

جورج وسوف لـ وائل الابراشى: يلعن أبو الفقر

قائد القوات الجوية: نمتلك طائرات حديثة قادرة على الوصول لأبعد مدى لحماية الأمن القومي المصري

ننشر أسماء 54 عضوًا من المعينين فى مجلس الشيوخ

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مدير مدرسة يمنع الكمامات.. والأهالي يطالبون بالدراسة من المنازل في بريطانيا

وفاة أول حالة أصيبت بفيروس كورونا مرتين.. ومفاجأة عند فحص الجثة

لأطفالك.. طريقة عمل كب كيك المانجو